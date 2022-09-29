台泥完成4.25億美元GDR發行 折價約7.6%

台泥 (1101-TW) 公告，完成逾 4.25 億美元 (約新台幣 135 億元) 海外存託憑證 (GDR) 發行，為過去二年以來台灣企業 GDR 發行規模最大，每股發行價格 32.24 元，相較台泥昨 (28) 日收盤價 34.9 元，折價約 7.6%。

台泥本次透過辦理現金增資發行普通股 4.2 億股，參與發行海外存託憑證 8400 萬單位，每單位發行價 5.06 美元，以匯率 1 美元兌新台幣 31.862 換算，每股價格新台幣 32.24 元，折價幅度是今年以來台灣企業發行 GDR 中最低。

台泥表示，現增對原股東股權稀釋比例約為 5.71%，不致對原股東股權造成重大稀釋，此案也有效提昇台泥的國際市場能見度、吸引國際機構投資人外，更能強化公司財務結構，可提升競爭力以嘉惠股東。

據了解，台泥此次雖然基本發行規模 4.25 億美元，但短短數小時投資人認購訂單達 21 億元，超過近 4 倍，使最終發行價格高於價格區間低端。

台泥董事長張安平表示，全球氣候劇烈變化及升息導致資本市場波動狀況下，仍獲國際投資機構認同，投入資金支持，讓台泥能持續朝循環經濟和新能源發展，邁向國際化的綠色科技公司。