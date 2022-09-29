波音、華航宣布：已敲定787夢幻客機訂單 

波音公司和台灣中華航空周三 (28 日) 宣布，雙方已敲定 787 夢幻客機 (Dreamliner) 訂單，華航將購買 16 架 787 客機，並可選擇額外購買 8 架。

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 訪台數周之後，華航 8 月向波音訂購 787 夢幻客機，以取代即將除役的空中巴士 A330-300 型客機。這 16 架夢幻客機搭配 8 架選擇權的總標價不超過 46 億美元 (約新台幣 1400 億元)，但這類訂單通常有折扣。

華航表示，如今擁有 22 架波音客機，其中 6 架是波音的 777 客機。根據該公司 8 月的聲明，預計採購的波音 B787-9 客機將搭配奇異 GEnx 發動機，2025 年開始交付，保留的 8 架選擇權可轉為大運量的 787-10 機型。

華航 (2610-TW) 周二重挫 7.23% 至每股 18.60 美元，隨台股和航運股倒地，今年來跌幅累積約 29%。

波音 (BA-US) 股價周三收高，上漲 4.65% 至每股 133.44 美元，今年來跌幅縮小至 35.8%。

波音上周跌得比大盤標普 500 還重，原因是中國廈門航空決定採購空巴的 A320-neo 而非波音的 737 Max，而且金融市場劇烈帳盪，加重波音的跌幅。

但摩根士丹利 (大摩) 認為波音上周過度修正，737 Max 訂單情況仍佳，有足夠訂單可以帶動生產率和銷售加速成長。該投銀預測波音未來一年上看 233 美元，還有將近 80% 上漲空間。