〈國泰金看經濟〉台灣出口斷崖式下滑 再下修今年GDP至3.2%

國泰金 (2882-TW) 今 (28) 日舉行第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」線上發表會，計畫協同主持人徐之強表示，全球景氣趨勢下滑，台灣 8 月出口又出現斷崖式下滑，該團隊在度下修今 (2022) 年經濟成長率 (GDP) 預估值至 3.2%，更首次預測明年成長率「不保 3」，且比央行預估的 2.9% 還低。

隨外銷訂單見黑，我國出口年增率只有 2%，創近 25 個月以來低點，徐之強稱「出口出現斷崖式下滑」，徐之強表示，隨海外需求明顯降溫，出口與民間投資動能漸減，景氣擴張力道將有所放慢。

徐之強進一步指出，今年第二季以來，儘管國內疫情趨緩有助於民間消費回溫，然全球央行收緊貨幣政策、中國防疫動態清零，以及俄烏戰爭久拖不決，使得海外需求的不確定性仍存，因此該研究團隊將 2022 年台灣經濟成長率預測值從 3.4% 下修到 3.2%，遠低於主計總處所預估的 3.76%：該團隊研判全年成長率有 80% 的機率落在 2.8~3.8% 之間，原本估值上緣為 4.2%，歷經下修，也不再「保 4」。

展望 2023 年，徐之強表示，全球高利率環境可能壓抑需求進一步下滑，廠商持續調整庫存並遞延投資，出口、投資仍不樂觀，該團隊預測，台灣經濟成長率將為 2.7%；研判全年成長率有 80% 的機率落在 2.0~4.0% 之間。

至於物價方面，2022 年各機構對 CPI 年增率預測範圍在 2.8-3.5%，國泰預估為 3%；展望 2023 年，全球需求放緩，原物料價格下滑，國泰也預估 CPI 年增率 可能放緩至 1.8%。