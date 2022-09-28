〈星宇登興櫃〉迎解封商機明年可望虧轉盈 後年轉上市

星宇航空 (2646-TE) 今 (28) 日表示，隨著 10 月禁團令即將解除，需求將逐步釋放，明年可望轉虧為盈，而以目前機隊規模來看，達到上市標準不是問題，後年即可轉上市掛牌。

執行長翟健華指出，全球客運已恢復至疫情前 70%，亞洲、台灣進度較慢，不過隨著國門逐步鬆綁，桃園機場數據顯示，7 月旅客數達 35.6 萬人，年增 383%，公司各方面布局都已到位，看好禁團令解除可大展手腳，預計未來每月航班可達 600 班。

翟健華表示，由於航空業是資本密集行業，因此登興櫃對公司意義重大，下一步目標是要掛牌上市，以疫情前市場來看，目前機隊規模要達成上市標準不是很困難，未來會依多元上市方案規劃，最快後年可轉上市。

星宇今日也祭出三大策略搶進航運紅海市場，翟健華指出，短期將首先布局國際客運市場，並積極拓增航點擴大營運，預計明年北美將新增洛杉磯、舊金山兩個航點，歐洲、澳洲未來都會拓點。

至於國內與兩岸航線，翟健華表示，兩岸目前因為政治因素無法飛，至於國內線，因為國內線用的 ATR 飛機交機延後，且公司先把資源放國際航線，因此國內線會在後面階段進行。

貨運市場方面，翟健華表示，由於貨運市況兩極化明顯，須小心留意，因此機隊建立將以小規模為主，引進時程也會在後頭進行。

另一方面，針對董事長張國煒辭職立榮航董事長表示，翟健華指出，張國煒當時為代管立榮航空，並沒有意願回長榮集團，隨著家族逐步有協調方向，便請辭立榮航空職位，希望長榮集團順利經營，家族紛爭可望落幕，未來他也將把心力聚焦在星宇航空。