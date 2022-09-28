SEC和CFTC開鍘 高盛等十多家金融業者遭罰18億美元

美國證券交易委員會 (SEC) 和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周二 (27 日) 宣布，由於金融業員工未能妥善保存業務紀錄，決定對高盛 (Goldman Sachs) 等十多家銀行和證券公司共開罰 18 億美元。

根據 SEC 發布的新聞稿，遭開罰的美國銀行業者及美國證券公司除了高盛之外，還包括摩根士丹利 (Morgan Stanley)、花旗集團 (Citigroup) 和美國銀行 (Bank of America) 的證券部門，以及傑富瑞 (Jefferies) 和建達 (Cantor Fitzgerald) 等。

其他國家的金融業者包括：日本的野村控股 (Nomura) 美國子公司、歐洲的英國巴克萊 (Barclays Capital)、瑞士的瑞銀 (UBS) 和瑞士信貸 (Credit Suisse)，以及德意志銀行 (Deutsche Bank) 的證券部門等。

SEC 和 CFTC 共向這些金融業者科以 11 億美元和 7.1 億美元的罰金。以金融業者的個別情況來看，美國銀行 (Bank of America) 向 SEC 和 CFTC 支付的罰金合計為 2.25 億美元，高盛和摩根士丹利等 7 家公司為 2 億美元，野村為 1 億美元。

SEC 和 CFTC 表示，這些金融業者都同意支付罰金。

美國從 1930 年代之後，為遏止不法行為，規定金融從業人員有義務保存業務往來紀錄。根據這次 SEC 調查，投資銀行的年輕行員和交易員，在日常業務往來使用了私人裝置和通訊軟體。

SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 表示，「隨著技術的變化，只透過正式管道、適當地進行業務往來，變得更為重要。」金融從業人員使用私人裝置，沒有適當的保存業務往來紀錄，就視同違反規定。

摩根大通 (JP Morgan Chase) 曾因相同問題，在 2021 年 12 月遭 SEC 和 CFTC 開罰 2 億美元。詹斯勒當時說：「會繼續追究責任」，暗示調查對象會擴及其他金融業者。