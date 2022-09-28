車用IC市場高速成長 研調估2026年佔半導體比重1成

研調機構 IC Insights 今 (28) 日出具報告指出，隨著車廠加速導入新型感測器、控制晶片，以及電動車採用功率元件等，推升車用 IC 市場規模迅速提升，預計 2026 年時，車用 IC 佔整半導體產值可達約 1 成比重。

根據 IC Insights 指出，車用 IC 佔半導體市場份額仍小，但近年穩健增加，1998 年佔整體半導體市場比重約 4.7%，去年提升至 7.4%，預期今年將進一步增長至 8.5%，2026 年則可達 9.9%，逼近 1 成。

不過從占比的增幅來看，已有漸漸走緩趨勢，法人指出，原本市場預期車用市場可以彌補手機市場成長趨緩的缺口，目前看來速度也約略放慢；IC Insights 也指出，車用 IC 市場 2021-2026 年的產值年複合成長率達 13.4%、冠居其他類別，但其市場比重仍小，預期未來五年內仍無法顯著提升半導體產業成長。

研調補充，車用 IC 成長動能主要來自新型感測器、類比晶片、控制晶片、光學元件等，預期車廠將會陸續把新型零組件整合進新車中，並看好包括純電車、油電混合動力車也正推升車用 IC 市場成長。

另外，研調也引用數據，指出美國今年第一季的電動車銷量急遽攀升，在美國 2.5 億輛新車 (涵蓋汽車、皮卡) 的市佔率已接近 5%，其中 1% 為純電動車，預期市場興趣和銷量將繼續增加。