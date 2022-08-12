Gamestop軋空事件餘波 Melvin Capital遭SEC調查

華爾街日報（WSJ）周四（11 日）援引知情人士消息報導，美國證券交易委員會（SEC）正在調查避險基金 Melvin Capital Management 的風險控制與投資人訊息披露問題。去年該避險基金做空迷因股 Gamestop，隨後在 Reddit 散戶大軍軋空下受重傷，今年 5 月宣布關閉。

知情人士表示，近幾月來 SEC 聯絡了 Melvin Capital Management 的投資人，調查該避險基金在去年融資時是否有誤導情事，同時也調查其向客戶披露那些投資策略風險訊息。報導稱，Melvin Capital Management 基本上已經把客戶資金退還。

截稿前，SEC 拒絕對此調查作出回應。目前調查仍處在初期階段，可能不會有任何正式的指控。

知情人士說，調查由執法華府執法部門的資產管理部處理，SEC 與其他執法部門已對去年初迷因股 GameSto 的瘋狂交易進行調查，目前尚無法得知更廣泛的調查是否與 SEC 對 Melvin Capital Management 的調查有關。

去年 GameStop 大軋空事件讓 Melvin Capital Management 在當時 1 月慘虧 68 億美元，超過其管理資產的一半，雖然後來熱潮逐漸平息，該公司從投資人募得新資金也賺回部分損失，但隨後的成長股拋售使其再度受到重創。

Melvin Capital Management 創始人 Gabriel Plotkin 今年 5 月表示，原本在大型投資人的資助下想嘗試復出，未料盡己所能也不足以達到投資人期望的回報，因此宣布關閉並提出投資人現金返還計畫。

截稿前，GameStop(GME-US) 盤中股價下跌 1.31%，每股暫報 40 美元。