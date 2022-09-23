737 Max空難後復航說法涉嫌誤導 波音掏2億美元與SEC取得和解

美國證券交易委員會 (SEC) 周四 (22 日) 表示，波音 (BA-US) 將支付 2 億美元，且當時的執行長 Dennis Muilenburg 將支付 100 萬美元，作為 737 Max 兩起空難事件後，涉嫌誤導投資人的和解金。

SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 在聲明中說：「在危機和悲劇時期，上市公司和高層必須向市場提供全面、公平和真實的資訊，此點尤為重要，但波音公司及其前執行長 Dennis Muilenburg 未能履行這項最基本的義務。」

這兩起空難分別為 2018 年 10 月的印尼獅航空難、和 2019 年 3 月的衣索比亞航空空難，導致兩回機上全體 346 人喪生，該款飛機也在全球遭停飛，直到 2020 年晚期才解禁。

波音於 2019 年 12 月解雇 Muilenberg，當時 737 Max 遭延長停飛，他卻表示預期監管單位核准復航。該評論令波音和美國聯邦航空管理局 (FAA) 的關係變得緊張，引起監管機構公開警告。

波音以聲明表示：「在公司各種廣泛努力中，和解是其中一部分，以負責任的方式解決與 737 MAX 事故相關的懸而未決的法律問題，以滿足我們的股東、員工和其他利益相關者的最大利益。」

該機構表示，波音和 Muilenburg 均未承認也不否認 SEC 的調查結果。

2021 年 1 月，波音公司同意支付 25 億美元，作為司法部針對 737 Max 空難事件刑事調查的和解金。