美國SEC主席：下周起在香港查閱中概股審計底稿

美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）表示，下周起檢查人員開始在香港查閱在美國上市中概股審計底稿，但他懷疑中方是否會遵守稽核初步協議。

詹斯勒說，美方檢查人員定周五（16 日）啟程，並於下周開始工作。此過程需要 8 至 10 周的時間。他表示，美方可能會在感恩節或 12 月初左右知道中方是否遵守協議。

根據美國和中國監管機關達成的初步協議，這些檢查將在香港進行，是避免約 200 家中企自美國股市下市的第一步。

不過，詹斯勒周四在參院銀行委員會聽證會上說：「我不知道中方是否會遵守協議，很清楚的是：底稿不能編輯，美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）可提取證詞，可與我們分享訊息，他們想要查哪家公司，就查哪家公司。」

目前美國的法令規定，若中企未遵守法規，美方將中企踢出美國證交所的時間為三年。美國議員已提案將時間縮短至兩年。

詹斯勒對此表示支持，甚至反問「縱然中國監管機關今年允許審查，明年還會允許嗎？」

上月美中兩國政府簽署協議時，PCAOB 官員表示，該協議「允許檢查人員全面查閱審計工作底稿、接觸查帳人員及取得其他我們需要的訊息，以檢查和調查我們挑的任何公司，沒有任何漏洞和例外。」

此前中方以國安為由，拒絕美國監管機關例行性查閱中企審計底稿，但上月中國證監會改口，表示稽核底稿通常不涉及國家機密、個人隱私等敏感訊息。