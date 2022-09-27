〈台股盤中〉權值股拉抬力抗空頭 多空交戰13800點

美股四大指數續跌，台股今 (27) 日難置身事外，在國安基金信心喊話後，開盤小漲 34 點，但電金族群有氣無力，拖累大盤由紅翻黑，一度跌破 26 日低點 13732 點，所幸午盤前權值股買單拉抬，指數一度急拉，多空交戰 13800 關卡，預估量約 2000 億元。

聯準會鷹魂不散，全球股市仍由空軍主導盤勢，台股早盤雖小漲站上 13862 點，但因少了權值股支撐，指數低點下探 13732 點，持續下探 22 個月來新低，接近 10 點 30 分，在大型股拉抬下指數急拉，但仍持續在平盤附近整理。

觀察主要類股表現，光電、百貨、玻璃、電子零組件在買盤支撐下股價相對抗跌，但支撐盤勢的半導體、金融則相對疲弱。

權王台積電 (2330-TW) 盤中上漲 2 元持續在平盤附近整理，其他權值股鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 盤中在平盤附近整理。

玻璃族群中台玻 (1802-TW)、冠軍 (1806-TW) 在買單挹注下表現相對強勢；紡織族群中包括聚陽 (1477-TW)、儒鴻 (1476-TW)、利勤 (4426-TW)、弘裕 (1474-TW)、遠東新 (1402-TW)、南紡 (1440-TW)、昶和 (1468-TW)、新紡 (1419-TW) 等股價相對有撐。

金融股跌多漲少，中信金 (2891-TW) 大跌逾 2%，兆豐金 (2886-TW) 也有近 2% 跌幅，其他像是國票金 (2889-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 也因賣壓拖累股價跌至平盤之下。

觀光股雖有邊境解封議題加持，但仍無法提振股價，包括鳳凰 (5706-TW) 盤中大跌逾 5%，雄獅 (2731-TW)、晶華 (2707-TW)、好樂迪 (9943-TW)、王品 (2727-TW) 盤中也有 2%~4% 的跌幅。

在聯準會強勢升息，資金持續撤離態勢下，加上美股持續走跌，儘管場內有國安基金盯場，但預料台股反轉上攻機率極小，短線能否扭轉空頭劣勢，得先看權值股走勢。