蘋果也難受 台積電漲價喊卡 IP廠紅利退潮

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 原訂明年再度調漲報價，但近期市場傳出，大客戶蘋果 (AAPL-US) 已率先拒絕台積電漲價，象徵連全球最大企業也感受到景氣寒風，業界認為，若台積電暫緩漲價，矽智財廠 (IP) 的營運成長性恐同步受到侷限，市場原先期待的漲價紅利也將落空。

台系 IP 業者包括力旺 (3529-TW)、M31(6643-TW) 皆是台積電 IP 的主力供應商，台積電更是兩家業者的重要客戶，尤其 IP 權利金收入是依據每片晶圓 (per wafer) 售價百分比計算，在台積電客戶喊停漲價影響下，IP 廠商的權利金成長力道恐跟著收斂。

回顧過去兩年，力旺先後受惠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 大幅調升晶圓代工費用及台積電調漲報價，還有先進製程 IP 貢獻增加，每片晶圓收取的權利金呈現直線攀升，帶動去年、今年前 8 月營收年增幅至少 3 成起跳。

台積電今年 5 月中旬時更傳出，有意再度調漲明年晶圓代工價格，幅度達 6%，當時市場就看好，力旺、M31 皆是台積電 IP 主力供應商，兩家業者可望跟著大客戶漲價而受惠。

尤其，台積電先進製程的晶圓費用動輒 1-2 萬美元，即便收取的百分比照舊，但售價越高、絕對金額成長速度就越快，先進製程自然成為 IP 業者的主要成長動能，隨著蘋果率先表態不接受台積電漲價，各 IP 廠能收的權利金也將受到影響。

另外，ASIC 業者如創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等，除了代客戶向晶圓廠下單，自身也擁有 IP 可用於服務客戶，在晶圓價格止漲下，也恐同步受到干擾。