央行祭外匯管制阻貶？ 匯銀人士：機率微乎其微

為緩解資金持續匯出，中央銀行總裁楊金龍今 (27) 日在立法院答詢時指出，必要時可祭出外匯管制手段因應，引起市場熱議，對此匯銀人士認為，外匯管制堪稱嚴厲終極手段、副作用不小，央行非必要不會真的採取該措施。

資金匯出拖累新台幣兌美元一度下壓至 31.9 元，逼近 32 元大關，對於熱錢持續外流，不僅重挫股匯市場表現，也對通膨造成一定的壓力。

對於央行總裁表態，必要時將祭出外匯管制因應資金大舉撤離，匯銀人士分析，總裁今天提及的「當資金大舉撤離必要時會採取外匯管制」主要是就立委質詢時的問題作回答，乍聽之下可能很震撼，但就完整答詢內容來看，央行真的祭出管制終極手段機率微乎其微。

該名匯銀人士說，央行如要避免外資持續大量的匯出，除可動用外匯存底，也能透過升息避免台美利差擴大，而動用外匯管制雖可透過強制手段留住外資，但勢必會衝擊股匯市，並傷及我信譽。

市場人士表示，央行即便要「控制」匯率，手頭上其實不少工具可動用，例如我目前還有 5000 多億元的外匯存底，要應付資金匯出綽綽有餘，不必貿然動用外匯管制。

匯銀人士說，央行大原則是保持動態穩定，貿然動用外匯管制，限制資金只進不出，短線雖可留住資金，但這也給外資留下不確定性的負面印象，未來即便解除管制，也會嚇跑外資進而影響其投資台灣的意願。