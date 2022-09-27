防疫雙險理賠逾千億 產險前8月大虧765億元、淨值摔破千億元

疫情未歇，產險業防疫險加上疫苗險的「防疫雙險」今 (2022) 年以來理賠攀高至 1070.41 億元，正式衝破千億大關。這也讓產險業截至 8 月底的虧損擴大到 765 億元，淨值更跌破千億元、摔到 943 億元，持續破歷史最慘紀錄。

今年截至 9 月 26 日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達 485.89 萬件、保費收入 45.21 億元，理賠件數 219.11 萬件、理賠金額 840.96 億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入 19 倍。

相較截至 9 月 19 日統計，防疫險理賠件數單週增加 15.72 萬件，理賠金額單週增加 63.37 億元。

而疫苗險部分，截至 9 月 26 日止的承保件數達 241.28 萬件、保費收入 10.14 億元，理賠件數 55.28 萬件、理賠金額 229.44 億元。

金管會統計，國泰世紀產險申請增資 100 億元、中信產險申請二度增資合計 90 億元、富邦產險申請增資 150 億元、新安東京海上產險申請增資 147 億元，皆已取得金管會核准，合計申請增資 487 億元，除了新安東京海上產險外，其餘 3 家均完成增資程序。

此外，截至目前為止，金管會核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險共 3 家產險短期融通借款，以支應鉅額理賠金。

正因防疫險理賠壓力龐大，重壓保險業營運，截至 8 月底，保險業稅前獲利為 1878 億元，較去年同期減少 1683 億元或年減 47.3%。其中，壽險業稅前獲利為 2643 億元，較去年同期減少 743 億元或 - 21.9%；產險業更是慘烈，稅前大虧 765 億元，較去年同期減少 940 億元，同比衰退率更高達 537.1%。