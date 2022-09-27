品牌庫存降、廠商擴大減產 Q4電視面板可望止跌

面板產業今年受全球景氣下行、量價低迷，第三季營運旺季不旺，不過隨著廠商大動作調整庫存後，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 認為，在品牌庫存降低、面板廠擴大減產等兩大因素支撐下，市場供需將逐步回穩，第四季大尺寸面板各應用價格可望分階段止跌。

群智諮詢指出，雖然全球電視面板備貨旺季已進入尾聲、終端需求短期仍難強勁恢復，但隨著 LCD 電視面板價格跌至歷史低點、小尺寸面板抄底備貨需求增加，加上面板廠加大減產力度，預期市場在積極減產的策略推動下，全球 LCD TV 面板供需形勢短期將可望迎來轉變。

從各尺寸來看，群智諮詢認為，32、43 吋電視面板因市場備貨需求增強，預期 9-10 月價格將止跌回穩，50 吋電視面板也在產能控制、供應集中度提升下，9 月價格逐步回穩。

品牌廠對 55 吋電視面板備貨需求仍相對保守，但供給端已有明顯控制，大尺寸電視面板除品牌需求尚未明顯恢復外，整體面板庫存也較高，預期 10 月隨著 G10.5 加大控產力度下，價格才有機會回穩。

顯示器、筆電等 IT 面板短期則面臨較大壓力，主因是品牌廠持續下修出貨目標，導致 IT 面板價格、出貨雙雙承壓，雖然面板廠在成本壓力下開始減產，但需求下滑幅度更大，預期短期僅能使價格跌勢收斂，第四季也僅有低階小尺寸顯示器面板、主流規格的筆電面板有機會止跌。