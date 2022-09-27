〈景氣燈號〉8月對策信號分數再減1分 連六亮綠燈

國發會今 (27) 日公布 8 月景氣燈號統計結果，綜合判斷分數為 23 分，較上月減 1 分，續創 2020 年 8 月以來低點，燈號連六亮出綠燈，下探綠燈、黃藍燈區間下緣，且景氣領先、同時指標續呈下跌，顯示景氣擴張放緩。

從 9 項構成項目觀察，國發會表示，8 月股價指數由藍燈轉呈黃藍燈，增加 1 分，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額均由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少 1 分，其餘 6 項燈號維持不變。

國發會也統計，景氣領先指標已連 10 個月下跌，累計跌幅達 7.05%，同時指標則連 7 個月下跌，累計跌幅達 5.76%。

國發會說明，受全球通膨壓力、主要國家緊縮貨幣政策，且俄烏戰爭持續等影響，全球經濟成長動能放緩，終端市場需求趨疲，但台灣受惠科技新品上市、高效能運算、車用電子等應用需求擴增，帶動貿易面、生產面指標仍維持成長，內需也因去年有疫情管制，批發、零售及餐飲業均較去年同期呈現成長。

展望未來，國發會認為，雖然全球經濟成長動能放緩，但台灣出口、投資、內需仍有正面因素支撐，後續則還要關注全球通膨壓力持續、主要國家緊縮貨幣政策、中國防疫清零、俄烏戰爭膠著等因素對全球經濟的影響。