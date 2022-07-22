經濟數據疲弱+ECB升息抑制市場情緒 10年期美債殖利率跌至2周新低

由於疲弱的經濟數據和歐洲央行 (ECB) 大幅升息加劇了對經濟放緩的擔憂，美國國債殖利率周五 (22 日) 進一步回落。

美東時間上午 6 點 25 分，指標 10 年期美國國債殖利率大跌 8.5 個基點至 2 周多來的低點 2.832%，進一步接續了周四 (21 日) 晚間的暴跌，這是自 2020 年 3 月以來的最大單日跌幅。與此同時，30 年期國債殖利率下跌 4.8 個基點至 3.024%。殖利率與價格成反比。

上周初請失業金人數升至 8 個月以來最高水平，而另一項衡量工廠活動的指標在 7 月下滑，進一步證明美國經濟正在放緩，因為利率上升和高通膨對消費能力造成壓力。

美東時間上午 9:45 將公布 7 月 PMI（採購經理人指數）初步數據，進一步了解經濟的健康狀況。

2 年期美國國債殖利率下跌 5.6 個基點至 3.039%，仍高於 10 年期殖利率，市場繼續密切關注的 2 年期與 10 年曲線倒掛。

殖利率曲線倒掛也就是短期政府債券的殖利率高於長期債券，雖然風險不大，但通常被視為衰退迫在眉睫的跡象。

在 ECB 周四宣布將利率上調 50 個基點，高於其之前的說法、且為 11 年來首次升息後，風險情緒進一步受到抑制，因為對通膨失控的擔憂超過對俄烏戰爭引發的成長放緩擔憂。

下周所有目光都將轉向聯準會 (Fed)，市場將評估 Fed 是會升息 75 個基點或者更激進的 100 個基點。