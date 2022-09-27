沛星Appier宣布併購美國行銷科技公司Woopra 有助擴大美洲布局

沛星互動科技 Appier(4180-JP) 今 (27) 日宣布，將透過子公司 Appier Pte. 及旗下特殊目的公司 WPR Acquisition Inc. 以反向三角合併方式，收購美國行銷科技 (MarTech) 公司 Woopra，相關協議已於 9 月 27 日簽訂，未來 Woopra 將成為沛星全資子公司，沛星預期，透過併購將能鞏固在第一方數據處理的領先地位，同時擴大布局美洲市場。

沛星指出，Woopra 總部位在美國加州，在歐美市場具有廣泛的 B2C、B2B 垂直產業客戶群，並提供顧客分析、行銷自動化、數據管理等方面的 SaaS 平台，營運表現不俗，隨著 Woopra 與沛星整合雙方在客戶、產品分析等市場定位後，預期將有助沛星拓展在歐美企業級市場的滲透率，並帶動業務進一步成長。

沛星並非首次透過併購擴大事業版圖，回顧沛星 2018 年就併購印度新創公司 Qgraph，同年即推出以 AI 驅動的主動客戶互動平台 AIQUA，2019 年進一步併購日本 Emin，強化電商行銷布局，去年又併購全通路聊天機器人平台 BotBonnie，加上這次收購 Woopra，累計已執行四次策略併購。

沛星表示，預期在不久的將來，所有企業軟體都將由人工智慧 (AI) 所驅動，將持續以 AI 為核心，在行銷領域提供軟體即服務 (SaaS) 解決方案，近年也逐步拓展從行銷到業務銷售的全渠道流程，同時透過 AI 預測顧客行為、實現自動化溝通的差異化能力。

沛星看好，顧客數據平台 (CDP) 將是未來發展可期的市場機會，且相關發展仍處於初期階段，藉由這次收購，規劃將 Woopra 分析、可視化功能與旗下 AIXON 的 AI 功能結合，透過更直覺的可視化分析無縫串連整個顧客旅程。

營運方面，沛星今年在客戶對 AI 需求持續成長、拓展美國 / EMEA 市場有成下，成長動能強勁，沛星更預期今年在營收成長、營運槓桿效應下，可望實現營業利益，日前也二度上修全年財測目標，從原估 178 億日元再上修至 185 億日元，年增率也從 41% 擴大至 46%。