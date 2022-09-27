世銀大幅下修今年東亞經濟成長預測 中國難「保3」

世界銀行大幅下修對今年東亞和太平洋地區的經濟成長預測，且中國難「保 3」，為 1990 年來首度成長率不如整個亞洲國家，凸顯「清零」政策與房市危機衝擊。

世銀周二（27 日）發布的報告顯示，世銀對東亞和太平洋地區今年經濟成長率的預測，從下調至 3.2%，遠低於 4 月原估的 5%。世銀並預估明年經濟將加速至 4.6%。若不計中國，世銀預估東亞和太平洋地區今年經濟將擴張 5.3%。

世銀說，東亞與太平洋地區經濟展望蒙上陰影的原因，包括中國經濟成長大幅放緩，以及全球央行持續升息，以壓制通膨。世銀表示，央行的行動已引發資本外流和貨幣貶值。

世銀東亞和太平洋地區首席經濟學家 Aaditya Mattoo 表示，美元走強好壞參半，一方面有助於提高出口競爭力，但也給外幣債務借款人帶來壓力。

與此同時，世銀對今年中國國內生產毛額（GDP）成長的預測，從 4 月預測的 4%-5%，大幅下修至 2.8%，遠低於去年的 8.1%。中國的成長率，遠不如越南的 7.2%、菲律賓的 6.5%、馬來西亞的 6.4%。

Mattoo 說，中國政府正在為遏止新冠病毒付出經濟代價。在過去六個月，中國的經濟前景明顯惡化。北京提出的今年經濟成長目標 5.5%，為 30 年來最低。

中共中央總書記習近平透過快速封鎖和大規模檢測，圍堵病毒蔓延，但這種做法限制人員流動，導致消費者活動降溫，且占經濟活動約 30% 的房地產產業，面臨歷史性崩潰。

在世銀下修對中國的經濟成長預測前，高盛、野村等金融機構已調降對明年中國的經濟成長展望，理由是經濟學家預料「清零」政策將延續至明年。