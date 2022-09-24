亞洲國家大步解封救經濟 只剩中國堅持清零 

Covid-19 疫情爆發至今，亞洲國家以極為嚴格的防疫措施與疫情長期奮戰，如今從日、韓、台灣到泰國等，亞洲國家終於一一解除邊境管制，象徵生活將恢復正常，只剩中國堅守防疫清零和封控。

多個亞洲國家周五 (23 日) 紛紛宣布取消強制戴口罩或向國際旅客開放邊境的措施。日本將從 10 月 11 日起將開放自由行、恢復免簽機制，此舉有望重振日本旅遊業，我國行政院也將在 10 月 13 日推行入境「0+7」，開放國境。

此外，泰國將在 9 月 30 日解除全國緊急狀態，旅客從 10 月起入境不再需要出示疫苗接種證明。之前已取消大部分旅遊限制的南韓，則宣告 9 月 26 日 (下周一) 開始，戶外不再強制戴口罩。

這當中最引人注目的莫過於與中國防疫政策密切相關的香港，香港周五宣布，下周一起入境檢疫政策由「3+4」改為「0+3」，旅客居家隔離三天後只要檢測陰性，就可返工復學。

日本 10 月開放自由行，加上日元近期貶值，旅遊業正摩拳擦掌迎接商機。(圖: AFP)

亞洲國家希望藉由鬆綁防疫措施，能夠幫助被疫情折磨兩年多的經濟恢復生機。新加坡早在 8 月幾乎解除所有限制，力求成為亞洲的旅遊和商業首選地，當地飯店價格已經先漲一波，9 月初漲至每晚 259 星元 (184 美元)，創 10 年新高。

馬來西亞 5 月也已解除大部分防疫限制，衛生部長凱里 (Khairy Jamaluddin) 表示，亞洲國家因為社會保守且較晚開始打疫苗，比其他地區更傾向規避風險，而制定決策需要在社會期許和科學證據之間取得平衡。

澳洲國立大學 (ANU) 醫學院教授 Peter Collignon 說，亞洲國家因為疫苗接種率已高，終於認為不再需要防疫限制。

為了防疫付出的經濟代價不小，以香港為例，受到清零政策影響，今年國內生產毛額 (GDP) 預估將萎縮 0.6%，「亞洲金融中心」的地位遭新加坡取代。日本經濟因為 Omicron 疫情和進口開銷暴增，今年第 1 季已萎縮 1%。

外媒分析，雖然亞洲經濟可望在解封之後反彈，但因為少了中國旅客和他們 2800 億美元的支出，恐怕難以回到疫情前的水準。

相較於其他亞洲國家，中國仍堅持清零政策，實施嚴格的入境管制、快速封鎖等措施。尤其是攸關中國國家主席習近平三度連任的中共 20 大將在 10 月 16 日舉行，北京當局更不可能放寬任何措施。

香港和台灣仍將維持口罩強制令，亞洲許多民眾也會因為生病或個人因素，持續戴著口罩。

各界對全球疫情是否已經告終的討論，還沒有達成共識。美國總統拜登本周稍早宣布，Covid-19 疫情在美國已經結束，便遭不少人質疑。

香港大學流行病學主任 Benjamin Cowling 說：「我想，世界衛生組織不會願意宣告疫情已經結束，除非感染人數進一步下滑，甚至可能要等到中國結束封控。」