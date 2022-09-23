中國「爛尾樓」房貸風暴擴大 買家憂建案施工品質

中國「爛尾樓」建案拒繳房貸者提出更多需求，包括施工品質、噪音、生活機能，凸顯停貸風暴愈演愈烈。

GitHub 平台的「WeNeedHome」數據顯示，截至 9 月中旬，面臨買家抵制的建案數量，達到 343 個，比 7 月初的 318 個還多。

彭博行業研究分析師 Andrew Chan 和 Daniel Fan 周五（23 日）在報告中表示，一些新的抵制行動，起因是買家擔憂房屋建造情況，而不是擔心完工時間，屋主也考慮噪音、缺乏優質學校或購物中心等因素。

中國不斷加劇的房市危機，以及全國性停貸風波，衝擊中國經濟，並在今年影響數百萬名屋主。這場抵制行動可能增加地方政府官員負擔，並提高他們化解房市危機的難度。

不過，彭博行業研究分析師表示，中國海外發展等更多投資級建商捲入停貸潮，不必然代表流動性有問題。分析師在本月稍早說，中國政府提出更多先發制人房地產政策，可能意味著房市最壞時期已過去。

今年 7 月底，「保交樓、穩民生」首次被寫入中央政治局會議文件後，無論是中央層面、地方政府，抑或建商，都在積極發力，展開「保交樓」工作。

從地方層面來看，據澎湃新聞不完全統計，7 月以來，河南鄭州、河南滎陽、浙江紹興、江西萍鄉、安徽合肥、山西太原、陜西咸陽、四川遂寧、江蘇連雲港、浙江麗水、河南平頂山、河南駐馬店、河南洛陽、山東濟南、四川涼山、陜西西安、廣東汕頭、江西景德鎮、重慶、河北滄州、廣東東莞、廣東深圳、江西贛州等地均提出「保交樓」措施，包括「一盤一策」協調處置「爛尾樓」、加強預售屋資金監管、引入區域國企和金融機構。