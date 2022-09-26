Fed升息不止 2年期殖利率一度升逾4.3%

美債殖利率周一 (26 日) 飆升，2 年期國債殖利率達到了 15 年來最高，因為市場消化了 Fed 的升息，並著眼於 Fed 發言人的經濟評論。

美東時間清晨 6:20，對政策最敏感的 2 年期殖利率上揚 7 個基點至 4.284%，之前短暫升至 4.3% 以上，為 2007 年來僅見。周一也將拍賣 2 年期票據 4300 萬美元。

指標 10 年期國債殖利率攀升 6.4 個基點至 3.761%。

殖利率和價格成反比。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

在 Fed 上周將利率提高 75 個基點之後，市場繼續消化 Fed 最新政策決策的影響，Fed 也表態在整個 2022 年和 2023 年將繼續升息，以抑制通貨膨脹的激增。

持續的升息引發部分投資人和分析師對經濟衰退的擔憂，尤其是因為 2 年期和 10 年期國債間的殖利率差之間擴大，從而導致殖利率曲線趨於陡峭。許多人認為這是經濟低迷的關鍵指標。

交易人預期周一可對 Fed 的經濟和政策有進一步了解，因為一系列 Fed 理事將發表講話。包括波士頓 Fed 行長柯林斯 (Susan Collins)、亞特蘭大 Fed 行長波斯提克 (Raphael Bostic) 和克利夫蘭 Fed 行長梅斯特 (Loretta Mester)。