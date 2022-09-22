2年期美債殖利率升逾4.1% 與10年期利差擴大

2 年期美國國債殖利率周四 (22 日) 徘徊在 4.1% 左右，與 10 年期美國國債殖利率的利差擴大，殖利率曲線進一步倒掛。

截至美東時間清晨 6 點 20 分，對政策最敏感的 2 年期美國國債殖利率上漲 11.2 個基點至 4.107%。稍早時一度飆升至 4.132%，接近 2007 年 10 月 4.138% 的水平。

指標 10 年期國債殖利率上漲 3.4 個基點至 3.546%。周三 (21 日) 聯準會 (Fed) 宣布升息後，該利率一度達到 3.64%，為 2011 年 2 月以來的最高水平。

2 年期和 10 年期票據之間的殖利率差距擴大至 58.6 個基點，進一步擴大殖利率曲線倒掛。部分分析師認為，短期利率明顯高於長期利率可能是經濟衰退的跡象。

殖利率與價格呈反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 周三宣布升息 75 個基點，以遏制持續的通膨。這個升幅低於部分投資人預期的 100 個基點，但 Fed 暗示將在 2022 年和 2023 年繼續升息。

Fed 官員表示，這個政策將持續到 2023 年底基金水平達到「終端利率」4.6% 的水平。

周四將發布每周首次申領失業救濟金人數，投資人將可了解就業市場最新狀況。