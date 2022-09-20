在Fed作出升息決定前 2年期美債殖利率一再刷新15年新高

美國國債殖利率周二 (20 日) 上漲，交易員等待 Fed 將於周三 (21 日) 宣布的升息決定。

美東時間清晨 6:20，對 Fed 政策最敏感的 2 年期美國國債上漲 3.3 個基點至 3.979%，是 2007 年底以來最高。10 年期美國國債殖利率上漲 4.5 個基點至 3.541% ，交易量接近 2011 年以來最高。

殖利率與價格呈倒轉關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 9 月會議定於周二開始，屆時將決定升息幅度以遏制持續通膨。分析師和交易員普遍預計升息 75 個基點，市場已經開始消化。

其他人則認為 Fed 會走得更極端，升息 100 個基點，這將是 40 年來最大的一次升息。

ING 分析師表示，「如果 Fed 的點陣圖提高，市場對進一步升息的預期，應該會隨著更肯定出現類似升幅的定價而上升。目前市場預期 Fed 現有 2.25-2.50% 的目標區間將在年底前升至 4.0-4.25%。」

他們指出，「只要處於上升階段，長期利率就可能在前端利率的激升中繼續走高，即使殖利率曲線可能會在此過程中進一步反轉。」

在 Fed 利率決定之前，投資人將深入了解房市，8 月建築許可和房屋開工數據將在周二公布。