美元升升不息 其他貨幣苦不堪言

全球股市上周走勢淒慘，標準普爾 500 指數周五 (23 日) 勉強避開今年最低收盤價。與此同時，關鍵的美元指數飆升至 20 年來的高點，非美元貨幣集體走弱，並在全球金融市場播下了波動的種子。

在 Fed 周三 (21 日) 將關鍵政策利率調升 75 個基點後，歐元兌美元、英鎊兌美元和美元兌日元進一步暴跌，而美元指數周五升至 2002 年以來最高水平，並創下 2020 年 3 月以來最大單周漲幅。

英鎊兌美元周五跌至 37 年低點，而歐元則首次跌破 0.98 美元。日元跌至 24 年新低。日本周四 (22 日) 表示已進行干預以支撐貨幣價值，為 1998 年以來首見。

DataTrek Research 聯合創始人柯拉斯 (Nicholas Colas) 表示，非美貨幣需要穩定下來，國際股市才能找到「持久的底部」。他在最近的報告中表示，自 2000 年代初以來，動盪市場中的強勢美元一直是市場壓力的主要來源。

不過，Brinker Capital Investments 資深投資組合經理人史托瑞 (Brian Storey) 表示，強勢美元與全球市場動盪之間的關係是「雞生蛋」的問題。

美元持續上漲之際，投資人者因擔心全球經濟衰退而放棄高風險資產，尋找避風港。分析師表示，美元飆升部分源自貨幣套利交易，投資人借入日元等低收益貨幣，然後將其轉換為美元等高收益貨幣，以獲取更高的利率。

美國聯邦基金利率目前的目標區間為 3%-3.25%，而日本央行則維持負利率。

Spectra Markets 總裁唐納利 (Brent Donnelly) 表示：「隨著 Fed 變得更加鷹派，固定收益和美債殖利率迅速上升，正吸引資金流向美國。」

然後之是惡性循環，較高的殖利率讓人們感到緊張並拋售股票，推動了美元的避險買盤。

Fed 暫停收緊貨幣政策或許可以減緩美元的漲勢。然而隨著通膨持續升溫，Fed 堅決打擊通膨，這一點暫時不必考慮。

部分投資人還寄希望全球央行為遏制美元飆升而採取行動。

Frost Investment Advisors 總裁兼投資長麥肯 (Mace McCain) 指出：「過去，當這種情況變得令人不安時，我們不能排除各國央行在全球採取協調一致的行動來阻止美元升值，因為這會引發很多問題。」

他提到「廣場協議」，這是全球上最大的幾個經濟體於 1985 年簽署的一項聯合協議，透過干預貨幣市場使美元相對於法國法郎、德國馬克、日元和英鎊貶值。