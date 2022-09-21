Fed即將發布政策利率決定 美債殖利率由高點回落

由於交易員等待聯準會 (Fed) 的升息決定，美國國債殖利率周三 (21 日) 跌跌撞撞，從近期高點回落。

美東時間清晨 6:50，指標 10 年期國債殖利率報 3.542%，下跌 3.1 個基點。與此同時，對政策最敏感的 2 年期國債殖利率下跌 0.3 個基點至 3.961%。這兩個美國國債殖利率周二 (20 日) 都達到了高位，分別升至 2011 年和 2007 年的最高水平。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

隨著 Fed 9 月會議接近尾聲，預計 Fed 將在周三宣布升息以控制通膨。分析師普遍預計升息 75 個基點，但有些人認為 Fed 將升息 100 個基點。如果成真，這將是 40 年來最大幅度的升息。

但即使這樣可能還不夠，富國證券宏觀策略主管舒馬赫 (Michael Schumacher) 指出，雖然他預計 Fed 升息 75 個基點，但他會主張升息 150 個基點，因為他相信利率還會繼續走高。

他補充說，國債也可以成為投資人的安全來源，「相對安全，我會關注美國國債曲線的前端。2 年期國債殖利率只是接近 4% 左右，但近日已大幅上漲。」「如果考慮債券市場上很多人關注的實質殖利率，那麼它可能還算是個不錯的安全港。」

在投資人和交易員收到 Fed 的決定前，將進一步了解房市動態，因為周三將發布 8 月房屋銷售數據。