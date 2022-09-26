國旅自由行帶動 營業用車牌照稅開徵車輛、稅額雙升

下半年營業用車輛牌照稅將在 10 月 1 日開徵，根據統計，受惠於國旅自由行風氣盛行，帶動全國營業用車輛開徵數約 27.2 萬輛、稅額近 12 億元，分別較去年同期增加 5.42%、3.96%。

使用牌照稅一年開徵兩次，10 月開徵車輛為營業用車輛，根據台北市稅捐稽徵處公布的資料，開徵車輛 27.2 萬輛、年增 5.42%；稅額約 11.9 億元、年增 3.96%。

台北市稅捐稽徵處處長倪永祖表示，今年開徵的車輛較去年增加 1.4 萬輛，主要以營業用小客車為主，較去年同期增加 7694 輛，以車型來說，大型遊覽車較去年減少，租賃用小客車掛牌數增加，研判是自由行風氣盛行，帶動租賃用小客車增加所致。

另外，營業用貨車則較去年增加 5612 輛，倪永祖分析，應該與疫情期間網購興盛，帶動電子商務蓬勃，進而推升營業用貨車增加。

再看六都開徵情況，以台北市年增 7512 輛居冠，其次則是台南市 1651 輛；如以稅額來看，同樣是台北市增加 1380 萬元稅額居冠，台南市 546 萬元居次。

財政部表示，111 年營業用車輛下期使用牌照稅繳納期間自 10 月 1 日起到 10 月 31 日，民眾各地方稅稽徵機關及派駐監理機關服務櫃檯申請補發，稅額在 3 萬元以下者，可透過便利商店的多媒體資訊機查詢列印繳納單繳納。

財政部提醒，民眾如受疫情影響，無法在規定期間內一次繳清稅款者，可於繳納期間內檢具相關證明文件向車籍所在地之地方稅稽徵機關申請延期或分期繳納，最長可延期 1 年或分期 36 期繳納。