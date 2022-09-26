外資續砍台灣50、金控股 連29賣0050達12.5萬張

台股今 (26) 日暴跌 340 點、收在 13778.19 點，創 2020 年 11 月下旬以來、創 22 個月新低。外資今日連續第 4 日賣超、再賣 78.45 億元，雖然賣超力道縮小，但持續從金控股、台灣 50 提款，其中，0050 已連 29 天遭外資無情砍殺、累積出脫超過 12.5 萬張。

三大法人今天合計賣超 87.56 億元，其中，外資賣超 78.48 億元，自營商賣超 31.76 億元，雙雙連四賣，投信則持續力挺台股 22.66 億元，已連八買。

外資買超前 10 名個股， 元大台灣 50 反 1 獲買 2.39 萬張、燿華 1.72 萬張、臺企銀 1.39 萬張、期元大 S&P 原油反 1 獲買 1 萬張，其餘依序為：欣興、智原、長榮、元大滬深 300 正 2、訊舟、友達。

外資賣超前 10 名，國泰永續高股息 2 萬張、台泥 1.77 萬張、聯電 1.68 萬張、玉山金 1.23 萬張、中信金 1.14 萬張、元大台灣 50 遭賣 1.13 萬張、開發金 1.12 萬張、力積電 1.07 萬張，其餘依序為：新光金、富邦金。國泰金、元大金、兆豐金雖然不在賣超前 10 名，但也都榜上有名。

投信買超前 10 名個股，永豐金、仁寶、開發金、華新、元大金、宏碁、遠東新、第一金、英業達、中信金。

投信賣超前 10 名個股，燿華、長榮航、華航、景碩、智原、華孚、南電、虹堡、智易、同欣電。

自營商買超前 10 名，元大台灣 50 反 1 獲買 11.3 萬張、期元大 S&P 原油反 1 獲買 5.34 萬張、元大滬深 300 正 2 獲買 2.52 萬張、富邦 NASDAQ 反 1 獲買 1.51 萬張，其餘依序為：國泰臺灣加權反 1、元大 S&P500 反 1、友達、國泰美國道瓊反 1、仁寶、英業達。

自營商賣超前 10 名，國泰永續高股息 9.55 萬張、元大高股息 8.83 萬張、期街口布蘭特正 2 遭賣 3.51 萬張、國泰智能電動車 2.27 萬張、國泰台灣 5G + 遭賣 1.53 萬張、富邦特選高股息 1.08 萬張、中信關鍵半導體 1 萬張，其餘依序為：富邦台、中信中國高股息、期元大 S&P 石油。