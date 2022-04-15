牌照稅綁定行動支付 最高享9%現金回饋

在台灣養車不容易，除了需要繳強制險、燃料稅，4 月份的汽機車牌照稅也是另一個讓荷包失血的稅款。 Money101 總經理朱本傑建議，雖然針對汽機車牌照稅推出優惠方案的銀行不多，目前牌照稅綁定行動支付最高享 9% 現金回饋，再善用信用卡結帳日，可以確保現金流無慮，減輕近期的支出負擔。

過往，多數的信用卡繳納牌照稅並無回饋，權益皆說明繳納稅費無法計算現金回饋、哩程或是加油金等回饋，不過，現在越來越多信用卡綁定行動支付享繳稅回饋。

玉山銀行今年綁定悠遊付繳納牌照稅，享有 0.2% 的現金回饋；永豐銀行的信用卡，單筆金額每滿 500 元送 1 豐點；還有花旗銀行的紅利點數悠遊卡，每 30 元可累積紅點數一點；以及台新銀行的街口聯名卡，綁定街口 App 繳稅，最高享有 6% 回饋。

除了用信用卡繳牌照稅外，現在也可以使用行動支付繳牌照稅，除了國家隊台灣 Pay 及 LINE Pay (一卡通 Money) 全國各縣市稅捐皆適用以外，其它的行動支付都有限定適用縣市。

今年台灣 Pay 一樣推出繳稅回饋刷卡金及抽獎優惠，指定銀行信用卡、金融卡綁定台灣 Pay 享有 50 元刷卡金或等值紅利點數。

而悠遊付則是直接給最高 9% 的現金回饋券，是目前回饋最高的行動支付活動。

街口支付則是在週三綁定街口聯名卡，繳納台北市牌照稅，享有 6% 回饋，最高上限 200 元。

同時，150cc 以下機車、電動車 、身心障礙者 (限一台)；遺失、報廢、天災或是停駛皆可免繳或減免繳納。

其中有關電動車的部分，政府為了鼓勵民眾使用低污染機動車輛，扶持國內電動車相關產業，並建構永續發展環境，因此針對電動汽車，以及首度納入的 12.1HP 或 12.3PS 馬力以上的電動機車，在 2025 年 12 月 31 日止，可享免使用牌照稅的優惠，包括美國品牌 Tesla 的 Model S、Model X，都在免徵使用牌照稅的範圍內。

Money101 表示，民眾再繳交牌照稅前，除了信用卡或綁定行動支付回饋外，不妨可留意是否符合以上免繳或減免繳納族群，省下一筆支出費用。