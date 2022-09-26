終端需求疲軟乙烯下跌3% Q4價格仍有壓

亞洲乙烯市況持續疲軟，價格下挫 3%，展望後市，由於聚乙烯 (PE) 等下游衍生物需求未見起色，10 月價格恐進一步下跌，第四季仍有壓力，台塑化 (6505-TW) 等輕裂解廠營運將持續面臨挑戰。

Platts 價格指出，乙烯價格近期每噸約達 970 美元，跌破先前 1000 美元關卡，下跌 3%。

市場人士指出，儘管目前供應商減產，但下游需求仍疲軟、買氣不佳，預計第四季產業將持續面臨此窘境，另外，乙烷價格也下跌，美國乙烷制乙烯可能進一步挹注亞洲市場，再度影響供需。

乙烯買家表示，近期開始收到北美乙烯報價，且 CFR 東北亞價格約每噸 990 美元，預計未來如果美國有更多貨物到達，價格應該會下跌。

台塑化則認為，整體石化下游需求仍受中國政策及高庫存影響而疲弱，其他石化原料價格仍維持弱勢，使乙烯需求疲軟；至於稼動率，由於輕裂解廠 OL#2 年度定檢，因此其餘兩套輕裂廠稼動率提升，預計第三季產能利用率為 90%。

輕裂解廠正力守健康的乙烯 - 石腦油價差維持營運，供應商表示，價差需要很長時間才能回復。近期 C+F 日本石腦油每噸約 661.25 美元，而乙烯 - 石腦油每噸價差為 308.75 美元，約在 300-350 美元的正常價差範圍。