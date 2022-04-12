百萬名車牌照稅刷卡繳較划算 有人單筆就繳了近12萬

使用牌照稅開徵，銀行刷卡大戰也打的火熱，尤其是高稅額的百萬名車更是銀行信用爭搶的客群，根據兆豐銀行統計，使用牌照稅開徵以來已經有百位超跑大戶用兆豐卡繳稅，其中還有一筆單筆繳納 11.7 萬元，以勞斯萊斯為例，等於是要價超過 2000 萬元的雙門 GT 跑車，顯見除了小資族，越來越多大戶也開始選擇以信用卡代替現金繳稅。

兆豐銀行今年推出的 5 大繳稅優惠為民眾減輕負擔，只要是一次付清的民眾，5 月底前刷兆豐任一信用卡繳納牌照稅及房屋稅累積滿 3 萬元就能享有 0.2% 現金回饋、滿 6 萬元則能享有 0.25%，每人最高回饋上限可達 10 萬元，等於繳稅金額滿 4 千萬元才會封頂，因此包括小資族或擁有高價房產、超跑名車的金字塔頂端族群都能獲得回饋。

若要分期付款減輕壓力，刷兆豐卡不限金額也能享有 6 期 0 利率、12 期 4.5% 優惠利率。

此外，今年兆豐銀行也特地祭出繳稅抽 Dyson 吸塵器的大獎，不限金額、不須登錄，就有機會帶回人氣吸塵器。如果是透過台灣 Pay 綁定兆豐信用卡掃碼繳稅，每筆還能再賺 50 元刷卡金回饋，每人每項稅別最高可獲 100 元，等於幫家人繳稅也能賺回饋。

值得一提的是，今年同樣繳稅不限金額都可免手續費，無論是想一次付清或是分期付款的民眾，都可依自身需求選擇繳納方式，同時享有刷卡繳稅延後付款的便利性。