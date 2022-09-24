〈中華電衝ESG〉2040年總投資金額近500億元 擴大採購綠電、千輛工程車電動化

中華電 (2412-TW) 加速落實 ESG，董事長謝繼茂今 (24) 日表示，除了大量採購綠能、使用再生能源外，將分階段把 5000 輛公務工程車汰換成國產電動車，預估 2040 年前將在 ESG 投資近 500 億元。

謝繼茂說，中華電已經設定 ESG 目標，2030 年排碳量將較 2020 年減半、IDC 機房全面使用再生能源；2040 年達到 RE100、淨零碳排，公司用電全來自再生能源，預估 2030 年投資金額達 233 億元，2040 為要完成 RE100 目標，金額會倍增至近 500 億元。

為達到 2030 排碳減半目標，中華電將分階段汰換 5000 輛公務、工程車，謝繼茂表示，2030 年會先汰換三分之一、約 1500 輛車，預計花 21 億元採購國產電動車與設置電動樁。

外界好奇，鴻海與裕隆集團合作打造的國產電動車，被視為未來台灣電動車產業指標，未來是否有合作機會，謝繼茂對此指出，目前都有在接觸中，未來會把購買電動車的機會留給國內業者，儘管對國內電動車有所期待，但產業發展尚未成熟。

除了公務車輛電動化外，中華電也將網路設備汰舊換新、提高能源使用，包括 PSTN 網路 IP 化可省電 80%、關掉 3G 網路一年省 1 億度電、改善 IDC 機房能源使用效率等。

綠能採購方面，謝繼茂表示，今年將採購 2200 萬度綠電、明年 6000 萬度，預計 5 年內斥資 17 億元購入綠電，並投資數十億元把太陽能發電量增加至 1000 萬度，預期對於產業發展、經濟活絡有幫助。