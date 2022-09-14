〈電信頻譜超標〉中華電：應遵循法規 超標頻譜應繳回、重新競標

台灣電信業兩大合併案若順利完成，台灣大 (3045-TW) 與遠傳 (4904-TW) 將面臨 5G 頻譜超標問題，也掀起各業者攻防戰。中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (14) 日重申，頻譜是電信業者的關鍵資源，頻寬超標應遵循法規辦理並符合市場公平競爭，因此當業者合併後，多出的頻譜應繳回、重新釋出進行公開競標。

謝繼茂指出，從 2013 年開始，4G、5G 行動寬頻業務的四次競標，都是以「公開拍賣 + 頻寬上限 1/3」的規則來維持市場公平競爭機制，總標金高達 3170 億元以上，此金額超過所有電信業的實收資本額、約 2500 億元，也超過國內電信業年營收 2800 億元，顯示頻率是影響行動通信發展與競爭的最關鍵基礎資源。

謝繼茂說，應該要透過既有的遊戲規則來審查合併案，超標的頻譜應該繳回或出售，待合併案完成後，再重新擬定新規則來競標頻譜，以中華電信來說，若重新釋出 1Gbps 以內的頻譜會積極爭取並發揮最佳的使用效率。

技術長林榮賜提到，業者完成合併後，頻率資源將大幅增加，以「台台併」為例，6GHz 以下總頻寬從 170MHz 增加至 270MHz，大幅提升 6 成，而用戶數則從 710 萬擴增到 980 萬戶，增加 4 成左右。

林榮賜表示，台灣大將比合併前，有更充裕的頻寬來提供服務，在用戶服務品質、頻率使用效率皆可獲得提升，隨著競爭力提升下，沒有理由再要求主管機關允許其頻寬超標。

總經理郭水義則強調，除了要遵守遊戲規則，公平競爭外，信賴必須保護市場才能永固，頻譜若有超標，依法應繳回，政府必有高度，重新有效釋出，遠傳先前的頻譜交易就是法遵的好榜樣。