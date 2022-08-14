中華電攜紙風車推無塑生活節 吸引逾兩千人迴響

中華電信 (2412-TW)、中華電信基金會 13 日攜手紙風車劇團於台中推出「無塑生活節」，藉由紙風車劇團熱鬧繽紛的戲劇聲光效果、歡樂緊湊的劇情演繹，輕鬆宣揚無塑生活的理念，並搭配活潑生動的趣味問答及親子互動等活動，吸引現場逾兩千人熱烈響應，讓環保概念深植人心，充分彰顯創新推動的「5G 無塑無拘無束」新生活型態的真諦。

身為電信服務業的領導者，中華電信今年推出第二屆「5G 無塑無拘無束」四部曲系列活動，從自身做起，期望透過共同體驗、身體力行、趣味活動等方式傳遞永續環保的無塑概念，今天第三部曲–無塑生活節，特別邀請紙風車劇團用生動活潑的方式演出，讓小朋友們藉由劇情理解永續環保的重要性，達到永續生活，從小做起的目標。

而為擴大社會影響力、落實企業廣結同盟的精神，現場邀請許多合作夥伴共襄盛具，包括台灣玩具圖書館協會、台灣諾基亞、台灣愛立信、宏華國際、神腦國際基金會、中華黃頁等單位，都在現場設置與無塑環保有關相關的攤位與民眾互動，從大小朋友的笑臉上可以看出各類無塑環保互動遊戲所帶來的歡樂體驗。

現場更推動線上活動第一部曲「無塑 88 共創美好無塑生活之重塑好點子」主題攤位，民眾可於現場體驗創作 DIY，貢獻小巧思將垃圾做不同的應用、包裝，製作出精美且實用的環保創意物品，不僅可以美化生活也友善環境，讓減塑行動成為一種 Life Style。上網參加「無塑 88」活動的民眾，則能提出嶄新創意，分享創造美好生活，獲得入圍者便可享有豐富獎項。

無塑生活節於台中火車站前廣場舉行，紙風車劇團運用豐富多元的劇場元素，創造一個真實卻又夢幻的奇妙空間，透過「巫頂環遊世界」戲劇故事將環保意識藉由紙風車式的創意、造型及視覺演出吸引超過 2000 位民眾開心參與，搭配有趣的互動遊戲和親子問答，希望鼓勵大小朋友共同落實在生活中。

中華電信表示，無塑生活節將持續往南台灣舉行，9/3 在高雄還有一場「蕃薯森林奇遇記」的演出，屆時歡迎南部地區民眾一起來看環保劇並體驗「5G 無塑無拘無束」生活。