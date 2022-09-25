蘋果傳推新iPad Pro 鴻海成都廠祭崗位津貼擴大招工

蘋果傳出將在 10 月發表新 iPad Pro，加上 Apple Watch 上市開賣，鴻海 (2317-TW) 成都廠 B 事業群 (iDSBG) 也再次祭出崗位津貼政策擴大招工，衝刺新品出貨。

外媒報導，蘋果 10 月將辦第二場秋季發表會，可能發表第 10 代 iPad、M2 版 iPad Pro 等新品，羅技 (Logitech) 官網觸控筆產品支援機種中，更一度出現尚未發表的第 4 代 11 吋 iPad Pro，及第 6 代 12.9 吋 iPad Pro，也增添推出推新款 iPad Pro 的可能性。

而富士康成都招募官方微信帳號公告，B 事業群 DL 正式工在 9 月 23 日至 30 日期間入職，在職前三個 30 天可享有每小時人民幣 8 元的崗位津貼。另外，國家規定享有危害 / 特種崗位、高溫、無塵室、SMT 等津貼也可同步享有。

鴻海 B 事業群是集團中負責代工生產筆電、平板電腦以及穿戴裝置等產品，成都廠上次祭出崗位補貼在 8 月底、新款 Apple Watch 發表前夕，因此，新 iPad Pro 將發表的消息甚囂塵上下，成都廠擴大招工自然引發關注。

另外，鴻海今年也拿下新款 Apple Watch 訂單，且目前無論是美國還是台灣蘋果官網，新的 Apple Watch 都無現貨，其中，高階的 Ultra 交期長達 5-6 周、Series 8 跟 SE 也約莫要 2 周上下，鴻海藉由擴大招工也可望提升相關產能。