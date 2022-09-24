〈熱門股〉面板雙虎減資軋空題材落空 周跌逾1成

面板雙虎即將進行現金減資，23 日為借券、融券最後回補日，但雙虎減資前賣壓沉重、軋空題材落空，統計本周續遭外資大賣，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 各遭調節逾 10.1 萬張、6.5 萬張，周跌幅各達 12.71%、9.58%。

友達、群創今年雙雙宣布將辦理現金減資，除適度瘦身資本外，預期也將有助提升股東權益報酬，其中，友達將減資 2 成，減資金額達約 192.48 億元，減資後股本將降至 769.93 億元，群創則決議減資 9.5%，減資金額約 100.31 億元，減資後股本則將降至 955.65 億元。

依據規定，減資前借券、融券需進行強制回補，23 日為最後回補日，但空方回補已提前陸續發酵，本周軋空題材落空，加上整體盤勢、面板供需價格持續低迷，外資持續倒貨，也壓抑雙虎股價表現。

市況方面，群創總經理楊柱祥釋出好消息，認為電視面板供需近期已回復至較健康水準，預期大尺寸電視面板價格第四季可望止跌，其他尺寸報價也有望跟進，且各大面板廠陸續減產，使供給面明顯調整，希望明年上半年產業將能夠逐漸擺脫減產狀況。

依據面板雙虎第二季財報推算，友達、群創減資後每股淨值將分別從 23.3、27.33 元，同步提升至 29.17 元，而減資前舊股最後交易日均為 9 月 28 日，9 月 29 日至 10 月 7 日停止交易，新股則預計 10 月 11 日上市買賣。