中華電穩居獲利雙冠王 前8月每股賺3.21元

電信三雄今 (12) 日公佈自結數，中華電 (2412-TW) 受惠核心業務持續成長，再度拿下獲利雙冠王寶座，8 月每股純益 0.39 元，超越台灣大 (3045-TW) 的 0.34 元、遠傳 (4904-TW)0.25 元。中華電前 8 月每股賺 3.21 元，也贏過台灣大 2.71 元、遠傳 1.93 元。

中華電

8 月營收 173.4 億元，月增 0.9%、年增 1.8%；營益率 22.4%，月減 1 個百分點、年增 0.3 個百分點；EBITDA 71.9 億元，月減 1.8%、年增 2.9%；稅後純益 30.1 億元，月減 4.7%、年增 1.9%，每股純益 0.39 元。

前 8 月營收 1382.5 億元，年增 3.7%；營益率 22.8%，年增 0.45 個百分點；EBITDA 578.2 億元，年增 4.7%；稅後純益 248.9 億元，年增 5.1%，每股純益 3.21 元。

各業務表現方面，行動服務營收因 5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加，帶動行動月租型 ARPU 年增 2.1%，連續 17 個月上揚、固網寬頻受惠數位應用與宅經濟的生活型態，加上「速在必行」方案，寬頻接取營收與數據網路營收雙雙攀升，寬頻 ARPU 年增 2.5%、連續 20 個月成長。

資通訊創新服務應用持續滿足客戶需求，包括雲端、IDC、資通安全與企業專網等營收皆雙位數成長，惟整體資通訊收入因專標案影響而減少。

截至 8 月底，行動通信總客戶數 1232.8 萬戶，其中，090 月租型客戶數與去年同期相比，連續 20 個月成長；光世代寬頻用戶數為 373.6 萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在必行」方案吸引，300Mbps 以上客戶達 82.5 萬戶；MOD 客戶數則達 205.0 萬戶。

台灣大

8 月營收 135.5 億元，月增 1.6%、年增 8%；營益率 10.4%，月減 0.2 個百分點、年減 0.7 個百分點；EBITDA 28.7 億元，與上月相當、年增 1.5%；稅後純益 9.5 億元，月減 3.1%、年減 4%，每股純益 0.34 元。

前 8 月營收 1080.2 億元，年增 9%；營益率 10.5%，年減 0.4 個百分點；EBITDA 229.8 億元，年增 4.1%；稅後純益 76.5 億元，年增 0.3%，每股純益 2.71 元。

財務長兼發言人張家麒表示，8 月在 5G 與 Disney+、mo 幣多、好速成双三大獨門方案申辦動能穩定挹注下，智慧型手機月租 ARPU 連續 15 個月年成長，使行動服務營收年增率也同步增溫。企業用戶方面，除了數據服務營收持續成長，雲端及物聯網服務亦是營收成長動力。

遠傳

受惠用戶穩定升級 5G、新經濟營收持續勁揚，8 月營收 69.19 億元，月增 1.8%、年增 6.1%；EBITDA 25.91 億元，月增 2%、年增 8.4%，連續 17 個月正成長；稅後純益 8.3 億元，月增 3%、年增 15.8%，每股純益 0.25 元。

前 8 月營收 563.43 億元，年增 5.2%；EBITDA 203.44 億元，年增 10.1%；稅後純益 62.73 億元，年減 2.5%，每股純益 1.93 元。

遠傳表示，8 月行動通訊業務穩健向上，總用戶數、月租型用戶數雙雙成長，月租型客戶流失率再創新低。5G 滲透率持續推升 ARPU 成長，助攻行動服務營收年增 2.5%。另外，客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 年增 1.9%，月租型 ARPU 年成長率達 1.6%，創下連續 8 個月正成長。

新經濟營收方面，8 月營收年增 21%，營收佔比達 20%，尤其企業端資通訊業務營收持續成長，累計前 8 月新經濟營收年成長率高達 22%，佔比提升至 19%。