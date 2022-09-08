〈蘋果秋季發表會〉中華電、遠傳開放iPhone14全系列預約 9/16起發售

蘋果 (AAPL-US) 台灣時間 8 日凌晨一點舉行秋季發表會，釋出全新 iPhone14 系列智慧型手機，電信業者也磨刀霍霍，遠傳 (4904-TW) 搶頭香，宣布今日 11 時開放 iPhone14 全系列預約登記，中華電 (2412-TW) 則預計 15 點起開放三小時線上限量網路預約。

電信業者也宣布，除 iPhone 14 Pro 預計 10 月 7 日開賣外，其餘三款新機將在 9 月 16 日開賣。

中華電信 (2412-TW)

中華電信宣布 8 日下午 15 點起，開放 iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 全系列機種限量網路預約，活動將從 2022 年 9 月 8 日 15 點起至 18 點止，且數量有限、額滿為止。

中華電信進一步宣布，為滿足消費者多元購機需求，iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 等 3 款新機，將在 2022 年 9 月 16 日上午 8 點起陸續在全台 500 間指定服務據點、中華電信網路門市正式開賣，iPhone 14 Plus 則將在 10 月 7 日開賣。

智慧手錶方面，中華電信同步宣布 Apple Watch Series 8、Apple Watch Series SE 也將在 2022 年 9 月 16 日於指定銷售據點與網路門市陸續開賣，Apple Watch Ultra 則會在 9 月 23 日開賣。

中華電信今日也宣布成為首波台灣唯一提供 Apple Watch 國際漫遊服務的電信業者，預計年底持有 Apple Watch Series 8、Apple Watch Series SE、Apple Watch Ultra 及 Apple Watch Series 5 以上 Cellular 版錶款，並申辦 One Number(一號多機) 服務的客戶，即可享受國際漫遊功能。

遠傳電信 (4904-TW)

遠傳則搶先各大電信，今日上午 11 點即開放全台遠傳門市、線上預約登記，遠傳也宣布，除 iPhone 14 Plus 將會在 10 月 7 日開始發售外，其他 iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 等三款新機，預計在 9 月 16 日起於遠傳電信全台直營、加盟、網路門市、徳誼同步開賣。

遠傳指出，iPhone 14 新增全新藍色、紫色，iPhone 14 Pro 則新增深紫色等新色，至於 iPhone 14 Pro 系列更將原先「瀏海」前鏡頭設計改為「膠囊狀」，並融入「動態島」整合設計，主相機也大幅提升至 4800 畫素，此外，iPhone 14 全系列更推出車禍偵測功能，關鍵時刻將啟動致電緊急服務，提升安全設計。

遠傳表示，為回饋果粉，只要參與線上預約登記，後續在網路門市成功申辦最新 iPhone 14 系列旗艦機款，也可享好禮二選一，遠傳也預告將在 9 月 12 日發布今年 iPhone14 購機優惠活動。

亞太電信 (3682-TW)

亞太電信則看準通訊市場「單門號＋買空機」的消費趨勢，今日宣布推出 iPhone 14 空機 95 折限時限量搶購優惠，共限量 100 台，亞太電信說，即日起註冊成為「Gt 購」會員即可獲得搶購資格，將在 9 月 13 日、9 月 14 日每日中午 12 點在活動網站準時開搶，9 月 16 日開賣當天新機就會送到家 (限台灣本島)，再享百元購物金、配件 88 折優惠。

此外，亞太電信說，旗下 Gt 智慧生活台北三創門市將在 9 月 16 日舉辦 iPhone 14 限量首賣活動，前 20 名排隊果粉均享有指定專案價最高現折 2 萬元優惠及三合一配件超值大禮包，現場好禮價值高達 50 萬元。