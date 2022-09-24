〈美股盤後〉黑色星期五！道瓊大跌近500點 創近2年新低

全球經濟衰退的擔憂加劇，進一步拖累投資情緒，恐慌指數 VIX 週五 (23 日) 升至三個月高點，美債殖利率與美元飆高，英鎊暴跌，觸及 37 年低點，黃金創逾 2 年來最低，紐約原油跌破每桶 80 美元，美股四大指數開低走低，道瓊大跌近 500 點，創近 2 年新低，逼近熊市邊緣。

美股主指週線再度吞黑，標普兩週跌幅累計高達 9.2%，道瓊兩週累跌近 8%，創 6 月以來最慘的雙週表現。過去兩週，那指累跌超過 10%，這是自 2020 年 3 月疫情引爆崩盤以來的最大跌幅。

數據方面，標普全球 (S&P Global) 週五公布採購經理人 (PMI) 初步調查結果，美國 9 月綜合 PMI 報 51.8，創兩個月新高，服務業和綜合 PMI 分別為 49.2 和 49.3，均創三個月新高，均優於市場預期，但經濟好消息為聯準會 (Fed) 大幅升息增添籌碼，成為股市壞消息。

政經方面，美國聯準會主席和副主席週五談話未有救市的打算，主席鮑爾週五在「Fed 傾聽」(Fed Listens) 座談會表示，受新冠疫情干擾後，美國經濟可能會進入一種「新常態」，聯準會將持續應對一系列異常的干擾。副主席布蘭納德重申美國通膨非常高，重創低收入家庭。

英國政府週五宣布 1972 年以來最大規模的減稅和投資激勵計畫，以讓飽受高通膨打擊的經濟恢復成長，美國前財政部長桑默斯認為，英國政策是天真且一廂情願，為英鎊跌到跟美元平價創造條件。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週五在聯合國大會期間與中國國務委員兼外長王毅舉行會晤，這是兩人自 7 月在印尼 G20 (二十國集團) 外長會議以來的首次會面，布林肯向王毅強調美國致力於台灣海峽和平穩定，同時警告中國不要向入侵烏克蘭的俄羅斯提供協助。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.14 億例，死亡數突破 653 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (23 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊集體淪陷，能源、非必需消費和材料板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全軍覆沒。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.51%；Meta (META-US) ) 下跌 1.69%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.01%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.27%。

道瓊成分股以雪佛龍領跌。雪佛龍 (CVX-US) 大跌 6.53%；波音 (BA-US) 大跌 5.37%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.7%；高盛 (GS-US) 下跌 3.5%；家得寶 (HD-US) 上漲 0.67%。

費半成分股普遍疲弱。英特爾 (INTC-US) 下跌 1.96%；美光 (MU-US) 上漲 0.89%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.36%；AMD (AMD-US) 下跌 2.22%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.88%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.01%；德儀 (TXN-US) 跌 0.82%。

台股 ADR 全體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.33%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.11%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.01%

企業新聞

韓媒報導，蘋果要求元件供應商 LG 與三星打造沒有折痕的螢幕，增添蘋果投入摺疊手機市場的可信度，供應鏈消息指出，蘋果正研發橫向摺疊、豎向摺疊的翻蓋機型。蘋果 (AAPL-US) 週五隨大盤下跌 1.51% 至每股 150.43 美元。

聯邦快遞 (FDX-US) 下跌 3.37% 至每股 149.33 美元。聯邦快遞上季獲利與營收不如預期，而為了對抗貨運蕭條，將明年運費平均上調 6.9%-7.9%，今年度將實施節流措施，預估撙節可省至多 27 億美元。

知名大型量販店好市多 (Costco)(COST-US) 下跌 4.26% 至每股 466.40 美元。好市多 2022 會計年度第四季 (截至 2022 年 8 月 28 日) 整體業績優於市場預期，但隨著物流及人力成本居高不下，好市多稱毛利率仍承壓。

美國晶片設計大廠高通 (QCOM-US) 收黑 2.01% 至每股 121.19 美元。高通在汽車投資者大會上宣布旗下車用晶片業務相關的潛在商機已提升至 300 億美元。

經濟數據

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 初值報 51.8，預期 51.1，前值 51.5

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 初值報 49.2，預期 45，前值 43.7

美國 9 月 Markit 綜合 PMI 初值報 49.3，前值 44.6

華爾街分析

投行高盛稱，聯準會激進升息步伐幾乎沒有放緩跡象，恐將拖累美股估值，因此將標普指數年底目標從 4,300 點下調約 16% 至 3,600 點。

SlateStone Wealth 策略師 Kenny Polcari 認為：「交易員和投資者似乎將在本週感覺像是『天要塌下來』的事件中認輸。一旦所有人都不再說他們『認為衰退即將到來』，而是接受衰退已經到來的事實，那麼人們的心理就會產生變化。」

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 表示：「人們意識到持續升息，這將對財報構成壓力。 儘管企業估值有所下降，但仍然偏高，利率仍有很大的上升空間，這將對全球經濟產生什麼影響，人們擔憂經濟可能走向比預期更嚴重的衰退，這些都不是好消息。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主