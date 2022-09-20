Fed傳聲筒：鮑爾重寫央行年會講稿 粉碎鴿派預期

市場公認的「聯準會傳聲筒」、華爾街日報記者 Nick Timiraos 週一 (19 日) 透露，聯準會主席鮑爾曾修改其全球央行年會的講稿，粉碎市場對聯準會轉鴿的預期。

先前聯準會轉鴿的市場預期讓美股自 6 月低點強勢反彈，標普自 6 月中旬至 8 月中旬直接飆漲了 17%，創下 1951 年來最強表現。

Timiraos 在報導中提到，前聯準會經濟學家、現任耶魯大學管理學院教授 William English 表示：「我懷疑鮑爾在聯準會 7 月會議後的市場情勢並不開心。」

Timiraos 還引述消息人士指出，鮑爾在「傑克森霍爾」全球央行年會「重寫」了演說文稿，改為用不同尋常的簡短篇幅，傳遞一個簡單訊號，即聯準會必須堅持升息，同時容忍經濟步入衰退。​​​​​​​

金融市場對傳奇人物伏克爾 (Paul Volcker) 於 1980 時任聯準會主席任內，擊退美國的惡性通膨而讚譽有加，而主席鮑爾也在全球央行年會上引以為鑑，強調聯準會要避免重蹈 1970 和 1980 年代的覆轍。

鮑爾在年會上表示：「我們必須堅持下去，直到抑制通膨的工作完成。聯準會準會將可能需要一段時間內讓利率保持在限制性的水平。」

鮑爾對過早放鬆政策提出了強烈警告，直接給市場轉鴿希望潑了冷水。他盛讚沃克爾不是因為他使用精確的策略，而是因為沃克爾有勇氣做其認為正確的事情，鮑爾稱：「如果你讀了他的最後一本自傳，就會真的明白。」

鮑爾在年會後也不斷重複鷹派升息的決心。他在本月 8 日赴華府智庫卡托研究所 (Cato Institute) 發表演說時重申：「在完成對抗通膨任務之前，央行不會退縮。歷史告誡我們切勿過早放鬆緊縮政策，聯準會未達任務、絕不退縮。」

Timiraos 指出，聯準會本輪升息循環的終點在哪仍然高度不確定，部分原因是通膨前景也充滿不確定性，但肯定的是，官員之前已明確表達了容忍衰退的意願，將「無條件」降低高通膨，避免今後面對更糟糕的後果。

聯準會即將在台灣時間 9 月 22 日凌晨 2 點發布利率決策會議結論，聯準會傳聲筒不只一次在會前靜默期披露的報導顯示，聯準會本週至少升息 3 碼已成定局，未來持續大幅升息機率提高。

聯準會本週升息 3 碼的機率超過 80% (圖片：FedWatch)

CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會本週升息 3 碼的機率超過 80%。