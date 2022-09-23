葉倫：台灣是先進半導體唯一來源 威脅美國國安

美國財政部長葉倫週四 (22 日) 表示，台灣是先進半導體晶片的唯一來源，這對美國國家安全構成威脅。

葉倫週四在一場由大西洋月刊舉辦的活動中說，世上唯一最先進半導體來源是台灣，這是一種彈性風險、也是一種國家安全風險。

葉倫補充說，美國在鋰和某些用於電池的礦物加工方面高度依賴中國，而這些礦物開採和加工可以在美國境內，或其他友好國家進行。

台積電在全球晶圓代工領域的占比高達 53.6% (圖片：AFP)

美國總統拜登上月簽署一項行政命令，推進啟動 2800 億美元《晶片和科學法案》實施進程，其中包括為美國半導體製造商提供超過 520 億美元的補貼，以對抗中國日益增長的技術影響力。

美國、韓國、日本和台灣等擁有強大半導體產業，都希望在關鍵技術建立合作夥伴關係。美國邀請台灣、韓國、日本希望組成「Chip 4」，部分原因是為了確保其半導體供應鏈的安全，並牽制中國半導體技術發展。不過加入 Chip 4 還隱含了對於中國市場的捨棄和政治風險，台灣與韓國面臨重大考驗。

近期美國高官政要訪台時，台灣總統蔡英文曾在 1 日接見「美國亞利桑納州州長杜希 (Doug Ducey) 訪問團」時表示，期待與美國攜手強化半導體及高科技領域的合作，打造更安全、具有韌性的供應鏈，共同產製「民主晶片」，維護所有民主盟友的利益，並創造更大的繁榮。