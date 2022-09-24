鮑爾稱美國經濟將進入「新常態」 談話未提及利率與經濟展望

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周五（23 日）在「Fed 傾聽」（Fed Listens）座談會致詞時表示，在新冠疫情大流行的干擾後，美國經濟可能會進入一種「新常態」（New Normal），且將繼續應對一系列不同尋常的干擾。但鮑爾在致詞中未談到利率前景，也並未提及更多有關經濟展望的細節。

鮑爾談話後，美股主要指數仍維持開盤跌勢，截稿前，道瓊工業指數跌逾 750 點或近 2.5%，那斯達克綜合指數跌逾 300 點點或近 2.8%，標普 500 指數跌逾 100 點或近 2.7%，費城半導體指數跌近 70 點或近. 8%。其中標普 500 指數逼近 6 月所處的今年新低，美股勢將連續第四日集體收低。

美國 10 年期公債殖利率從開盤的 3.7% 小幅回落至 3.685%，美元指數仍一路攀升至 112.810，黃金下跌 1.8%，至每盎司 1,650.90 美元。

根據芝商所（CME）CME FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 11 月升息 3 碼的機率為 68.9%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 31.1%。

(圖片：芝商所 FedWatch Tool)

Fed 日前如期連續第三次升息 3 碼（75 個基點），同時億外釋出更強的鷹派傾向：官員對明年利率預期的中位數為 4.6%，高於先前市場預期的峰值 4.5%；會後公布的點陣圖顯示，多數官員預估到今年底還要再升息 125 個基點，把 11 月再度升息 3 碼的可能性推上檯面。鮑爾在會後記者會上也再次承諾堅決升息，還釋出容忍衰退為代價對抗通膨的明確訊號。

Fed 官員稱升息是一種減緩過度需求、讓勞動力市場恢復平衡的努力，但市場認為這是一種委婉說法，掩蓋許多人可能因此失去工作的事實。勞動市場迄今仍保持穩健，失業率為 3.7%，但政策官員本周預估，隨著持續升息，明年失業率將攀至 4.4% 左右。