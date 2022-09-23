〈美股早盤〉市場憂Fed升息過頭引經濟衰退 道指跌破3萬點

投資人擔心聯準會（Fed）位對抗通膨而大舉升息將導致經濟步入衰退，美股主要指數周五（23 日）開低走低，道瓊工業指數跌破 3 萬點。

截稿前，道瓊工業指數跌近 400 點或近 1.3%，那斯達克綜合指數跌近 200 點或近 1%，標普 500 指數跌近 1.7%，費城半導體指數跌逾 2%。

英國政府為刺激國內需求，挽救在衰退邊緣遊走的經濟，推出一項價值 450 億英鎊的減稅措施，包括取消將公司稅上調至 25% 的計畫、取消 45% 的最高稅率、大幅削減印花稅等等。

據稱，此次減稅的規模超過了 1988 年「鐵娘子」柴契爾夫人（Margaret Thatcher）執政時期推出的減稅措施，是半個世紀以來規模最大的一次。

英國公債大幅下跌，英鎊跌至 37 年新低，市場已定價英國將以更激進的緊縮步伐來抵銷財政刺激的影響。與此同時，美元指數再刷新高，美國 10 年期公債殖利率攀升至逾 10 年來新高。

儘管美元繼續走高，市場預估年底前 Fed 將進一步收緊利率 1.25 個百分點，但土耳其央行出人意料的降息，將里拉匯率推至歷史新低，創下 23 年來最大單周跌勢。

高盛將標普 500 指數的年底目標水準從 4,300 點下調至 3,600 點，主因是聯準會（Fed）更高的升息路徑。另一方面，由於歐元區 9 月 Markit 製造業採購經理人指數（PMI）報 48.5，不及預期的 48.7，前值 49.6，策略師已經放棄對歐洲股市年底漲勢預期。

高盛也表示，美股前景「非常不明朗」，通膨、經濟增長、利率、獲利和估值都在變化，大多數股票投資人都認為硬著陸「不可避免」。該行還指出，短期內投人者關注的焦點將從對利率的擔憂轉向公司盈利。

數據方面，美國 9 月 Markit 製造業 PMI 初值報 51.8，優於市場預期 51.1，前值為 51.5，9 月 Markit 服務業 PMI 初值報 49.2，優於預期 45，前值 43.7，而 9 月綜合 PMI 初值報 49.3，優於前值 44.6。

截至台北時間周五（23 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖：鉅亨網)

焦點個股：

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤下跌 2.19%，至每股 151.16 美元

聯邦快遞（FedEx）周四美股盤後公布上季營收與獲利不如預期，同時也宣布明年 1 月多數服務的包裹運費將平均調漲 6.9%，並且今年度將實施撙節成本措施，希望省下 23 億至 27 億美元的成本。該公司旗下 Express、Ground 以及 Home Delivery 服務的包裹運費將平均調漲 6.9%，Freight 服務的平均漲幅將介於 6.9% 至 7.9%。

波音 (BA-US) 早盤下跌 2.39%，至每股 135.39 美元

美國證券交易委員會（SEC）周四表示，波音將支付 2 億美元，且當時的執行長 Dennis Muilenburg 將支付 100 萬美元，作為 737 Max 兩起空難事件後，涉嫌誤導投資人的和解金。SEC 稱，波音和 Muilenburg 均未承認也不否認其調查結果。

高通 (QCOM-US) 早盤下跌 3.34%，至每股 119.56 美元

高通在其首屆汽車投資者大會上宣布，得益於 Snapdragon 數位底盤解決方案在汽車產業的廣泛採用，其汽車業務訂單總估值已成長至 300 億美元。此成長代表自高通公布 2022 會計年第三季財報以來，其汽車業務訂單總估值實現了超過 100 億美元的擴展。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 初值報 51.8，預期 51.1，前值 51.5

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 初值報 49.2，預期 45，前值 43.7

美國 9 月 Markit 綜合 PMI 初值報 49.3，前值 44.6

華爾街分析：

Cherry Lane Investments 合夥人 Rick Meckler 表示：「目前幾乎沒有正面消息，這種情緒最終可能引發一定程度的拋售…… 我們肯定有可能接近近期低點。」

S&P Global 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「隨著公司商業狀況惡化以及與能源成本飆升相關的價格壓力增加，歐元區可能衰退。」「採購經理人指數初步數據顯示第三季經濟會萎縮 0.1%。」

美國銀行證券策略師 Michael Hartnett 將當前的債券崩盤稱為「第三次債券大熊市」，認為目前形勢「極其嚴峻」。他表示，債券崩盤會威脅到信貸事件和全球交易結算，包括美元、美國科技股、私募股權等交易。