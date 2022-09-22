鉅亨美股雷達：Fed鷹派立場堅定 Meta計畫削減至少10%成本

美股重要看點：

美將公布第二季經常帳、失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.546%。美股期貨週四 (22 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.02%，標普 500 期貨跌 0.14%，那斯達克 100 期貨跌 0.30%。

聯準會 (Fed) 週三 (21 日) 結束 9 月利率決策會議，將基準利率調升 3 碼至 3.0% 至 3.25% 區間，這是聯準會連續第三次大幅升息，使利率升至 2008 年金融危機前以來的最高水平。

根據最新釋出的利率點狀圖，多數投票委員同意今年將基準利率升至 4.25% 以上，顯示 11 月份可能連續第四度升息 3 碼。聯準會預估這波升息循環到頂時間落在明年，終端利率預估中值上修至 4.6%，高於之前市場預計的 4.5%。

聯準會宣布升息 3 碼後，美股主指尾盤狂瀉收黑。恐慌指數 VIX 一度飆升至 30，隨後回落至約 28，遠高於 20 的長期平均水平，為 6 月中旬以來的最大漲幅。

同時，與 VIX 指數連動的期貨合約，出現遠期價格高於近期價格 (Backwardation)，即 VIX 指數期貨曲線出現倒掛，顯示股市已陷入極度恐慌。

橋水聯合 (Bridgewater) 創辦人達里歐預測，Fed 若想戰勝通膨，必須繼續升息到至少接近 4.5%、甚至更高，加上俄烏戰爭持續，股市和債市將繼續承受磨難，美國經濟將在 2023 年或 2024 年某個時刻步入衰退。

儘管美股今年上半年寫下 1970 年迄今最差表現，但高齡 86 歲的億萬富豪艾康同日受訪時也警告，市場最糟情況還沒到，通膨可怕的歷史甚至可以回溯到羅馬帝國時代的瓦解。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 Q2 經常帳 (億美元)，前值 - 2914

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 21.3

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 140.3

重要個股動態：

華爾街日報 (WSJ) 報導，為因應成長停滯、競爭升溫，Meta 公司未來幾個月將設法削減至少 10% 成本，減幅遠超過 7 月預測的 2-4%，雖然具體措施包含砍間接費用和諮詢預算，但大部分將透過組織調整精簡人力。

根據這份引述知情人士的報導，Meta 雖然避免直接提及裁員，但卻是透過部門重組的方式向員工施壓，給員工尋找新職位的時間也很短。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 週三 (21 日) 對特斯拉發布「空襲警報」，特斯拉 (TSLA-US) 週三下跌 2.57% 至每股 300.80 美元，延續連續第二個交易日跌勢。

外媒週三報導，加州的主要電力公司之一 PG&E 在加州的大型能源儲備系統起火，火源是由儲備系統中的特斯拉 Megapack 電池組所引發，大火迫使附近居民被緊急撤離，導致道路被封鎖數小時。

貝瑞週三轉發相關新聞稱：「如果我在發推文，你可以打賭我不會做空特拉，但我應該 (做空)。」

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國通用汽車 (GM-US) 去年推出 GMC 悍馬電動皮卡 (Hummer EV Pickup)，隨後又推出 SUV 版本，受到廣泛歡迎，下訂人數爆量。通用週三 (21 日) 宣布，由於訂單量超出預期，將不得不停止接單，以消化手上訂單。

通用表示，GMC 電動悍馬皮卡及 SUV 的買氣旺，預訂量超過 90,000 輛，為處理待消化訂單，週四起停止接單。欲購買消費者最慢須在週三前完成下單。

報導指出，目前消費者下訂的 GMC 電動悍馬皮卡和 SUV，交車日期已排到 2024 年。