鉅亨美股雷達：Fed鷹派立場堅定 Meta計畫削減至少10%成本

鉅亨美股雷達：Fed鷹派立場堅定 Meta計畫削減至少10%成本(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達：Fed鷹派立場堅定 Meta計畫削減至少10%成本(圖片：AFP)
美股重要看點：

美將公布第二季經常帳、失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.546%。美股期貨週四 (22 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.02%，標普 500 期貨跌 0.14%，那斯達克 100 期貨跌 0.30%。

聯準會 (Fed) 週三 (21 日) 結束 9 月利率決策會議，將基準利率調升 3 碼至 3.0% 至 3.25% 區間，這是聯準會連續第三次大幅升息，使利率升至 2008 年金融危機前以來的最高水平。

根據最新釋出的利率點狀圖，多數投票委員同意今年將基準利率升至 4.25% 以上，顯示 11 月份可能連續第四度升息 3 碼。聯準會預估這波升息循環到頂時間落在明年，終端利率預估中值上修至 4.6%，高於之前市場預計的 4.5%。

聯準會宣布升息 3 碼後，美股主指尾盤狂瀉收黑。恐慌指數 VIX 一度飆升至 30，隨後回落至約 28，遠高於 20 的長期平均水平，為 6 月中旬以來的最大漲幅。

同時，與 VIX 指數連動的期貨合約，出現遠期價格高於近期價格 (Backwardation)，即 VIX 指數期貨曲線出現倒掛，顯示股市已陷入極度恐慌。

橋水聯合 (Bridgewater) 創辦人達里歐預測，Fed 若想戰勝通膨，必須繼續升息到至少接近 4.5%、甚至更高，加上俄烏戰爭持續，股市和債市將繼續承受磨難，美國經濟將在 2023 年或 2024 年某個時刻步入衰退。

儘管美股今年上半年寫下 1970 年迄今最差表現，但高齡 86 歲的億萬富豪艾康同日受訪時也警告，市場最糟情況還沒到，通膨可怕的歷史甚至可以回溯到羅馬帝國時代的瓦解。                                            

美股前一交易日漲跌：
今日重要總經數據：
  • 美國 Q2 經常帳 (億美元)，前值 - 2914
  • 美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 21.3
  • 美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 140.3
重要個股動態：
1. Meta(META-US)

華爾街日報 (WSJ) 報導，為因應成長停滯、競爭升溫，Meta 公司未來幾個月將設法削減至少 10% 成本，減幅遠超過 7 月預測的 2-4%，雖然具體措施包含砍間接費用和諮詢預算，但大部分將透過組織調整精簡人力。

根據這份引述知情人士的報導，Meta 雖然避免直接提及裁員，但卻是透過部門重組的方式向員工施壓，給員工尋找新職位的時間也很短。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
2. 特斯拉 (TSLA-US)

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 週三 (21 日) 對特斯拉發布「空襲警報」，特斯拉 (TSLA-US) 週三下跌 2.57% 至每股 300.80 美元，延續連續第二個交易日跌勢。

外媒週三報導，加州的主要電力公司之一 PG&E 在加州的大型能源儲備系統起火，火源是由儲備系統中的特斯拉 Megapack 電池組所引發，大火迫使附近居民被緊急撤離，導致道路被封鎖數小時。

貝瑞週三轉發相關新聞稱：「如果我在發推文，你可以打賭我不會做空特拉，但我應該 (做空)。」

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
3. 通用汽車 (GM-US)

美國通用汽車 (GM-US) 去年推出 GMC 悍馬電動皮卡 (Hummer EV Pickup)，隨後又推出 SUV 版本，受到廣泛歡迎，下訂人數爆量。通用週三 (21 日) 宣布，由於訂單量超出預期，將不得不停止接單，以消化手上訂單。

通用表示，GMC 電動悍馬皮卡及 SUV 的買氣旺，預訂量超過 90,000 輛，為處理待消化訂單，週四起停止接單。欲購買消費者最慢須在週三前完成下單。

報導指出，目前消費者下訂的 GMC 電動悍馬皮卡和 SUV，交車日期已排到 2024 年。

GM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
GM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
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