Fisker進軍印度銷售電動SUV 盼能在當地生產

鴻海 (2317-TW) 電動車合作夥伴 Fisker 公司執行長菲斯克（Henrik Fisker）周五（23 日）受訪時表示，將於明年 7 月開始在印度銷售其 Ocean 電動運動休旅車（SUV），並可能在幾年內開始在印度本土生產汽車。

菲斯克表示，到 2025 至 2026 年間，電動車在印度銷售的步伐將加快，盼能獲得先發優勢，並稱印度車市最終將實現全電動化，雖然沒有美國、中國或歐洲發展般迅速，但希望成為首批搶進印度市場的車商之一。

目前電動車僅占印度汽車年銷量約 300 萬輛的 1%，充電基礎設施不足和電池成本高昂是電動車銷售成長緩慢的原因。印度政府方面希望將這一占比提高至 30%，並向在當地生產電動車與相關零組件的公司提供數十億美元的鼓勵措施。

進口印度成本、關稅讓消費者吃不消

Fisker 競爭對手特斯拉 (TSLA-US) 未能爭取到更低的汽車進口關稅後，擱置進入印度市場的計畫，其與 Fisker 一樣，希望先透過進口試水溫，然後才決定是否在當地設廠。

菲斯克也承認印度進口汽車非常昂貴，但希望利用 Ocean 在印度市場打響品牌，不過高階款車型進口可能會限制數量。

Ocean 車型在美售價約為 37,500 美元，但進口到印度將增加物流成本與 100% 的進口關稅，而這讓大多數印度買家無力負擔，該地車市大部分的汽車售價都在 1.5 萬美元以下。

因此菲斯克認為，如果想在印度市場上有更多的銷售量，幾乎必須在該地建造車廠，或至少是組裝廠。他也提到考慮公司下一款更小型的 5 人座 PEAR 電動車在印度生產，但還須等到 2026 年。

他說：「如果在印度本地售價能低於 2 萬美元就是最理想的，在銷量與市場占比上也會取得一定的成績，倘若找到合適的合作夥伴，評估時間可能就會更短。」

粗估設廠資金可能需要 8 億美元

此外，菲斯克稱要在印度建廠的話，年產量至少需要達到 3 萬至 4 萬輛，但透露該公司必要的投資規模，不過指出在印度建立年產 5 萬輛汽車的工廠可能需要 8 億美元。目前 Fisker 正在物色在新德里開設展廳的地點，並與汽車零組件供應商接觸，為其全球生產採購零件。

Fisker 與汽車零件大廠麥格納國際公司（Magna International Inc）簽訂製造合約，麥格納將奧地利的子公司生產 Ocean 並運往印度市場銷售。

截稿前，Fisker(FSR-US) 盤中股價下跌 0.5%，每股暫報 7.91 美元。