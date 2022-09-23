市場憂明年Fed終點利率達5% 美國恐難避經濟衰退

美國聯準會 (Fed) 日前結束 9 月利率決策會議，將基準利率調升 3 碼至 3.0% 至 3.25% 區間，為 Fed 連續第三次大幅升息，使利率升至 2008 年金融危機前以來的最高水準。市場擔憂，明年終點利率恐升至高達 5%，美國將難避免經濟衰退。

瑞銀全球財富管理公司投資長 Mark Haefele 表示，該行的觀點是，4% 的利率大概就是美國經濟能夠承受最高水準，但 Fed 顯然有意將利率提高到高於此一水準。

在全球升息浪潮下，美國、歐洲乃至亞洲的主要股市指數基本上呈現一片紅海，因為投資人認為明年聯邦資金利率價格達到 5% 的可能性大增，是 Fed 政策宣布前的兩倍。

在此情況下，分析師對政策制定者能否避免經濟衰退持懷疑態度。Fed 主席鮑爾也曾表示，沒人能確切知道一年或更長時間後經濟會是什麼情況。

經濟學家 Derek Tang 認為，美國經濟早已錯過軟著陸契機。FHN Financial 首席經濟學家 Chris Low 更表示，Fed 經濟預測中存在著「幻想因素」，因為該展望顯示，即便 2023 年聯邦資金利率上探 4.6%、經濟仍有望持續成長。

德意志銀行先前也預測，Fed 明年第一季結束升息循環後，終點利率將高達 4.9%，遠遠超過市場定價。

德銀在 4 月就曾警告，Fed 的激進升息行動將導致美國經濟在明年陷入衰退，成為最早預測美國經濟衰退的華爾街主要銀行之一，德銀總經策略師 Tim Wessel 甚至在 2 個月後警告，市場低估通膨加劇或降得不夠快的可能性。