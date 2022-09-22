Meta悄悄推動人力精簡 目標削減至少10%支出 

華爾街日報 (WSJ) 報導，為因應成長停滯、競爭升溫，Meta 公司未來幾個月將設法削減至少 10% 成本，減幅遠超過 7 月預測的 2-4%，雖然具體措施包含砍間接費用和諮詢預算，但大部分將透過組織調整精簡人力。

根據這份引述知情人士的報導，Meta 雖然避免直接提及裁員，但卻是透過部門重組的方式向員工施壓，給員工尋找新職位的時間也很短。

如此一來，Meta 可以實現減少員工人數的目標，又不必大量發放解雇通知。報導指出，這通常是更大幅裁員的前兆。

最新消息顯示 Meta 對削減支出的態度比之前更積極，這家社群巨擘先前曾表示將放慢招募速度、重新排定重要專案和計畫的優先程度。

投資人一開始為撙節支出的消息報以掌聲，使 Meta(META-US) 周三 (21 日) 股價一度上漲 1.5%，但很快就回吐漲幅，終場隨美股大盤收黑，下跌 2.7% 至每股 142.12 美元。

針對媒體求證，Meta 僅重申將在未來一年內穩定減緩人力的增幅。

由於經濟衰退疑慮和同業競爭升高，Meta 的數位廣告業務近來飽受打擊。路透 6 月曾報導，Meta 今年打算裁撤至少 30% 工程師人力，以因應經濟不景氣。

Meta 削減硬體方面的長期專案已有一段時間，之前謠傳與蘋果 Apple Watch 互別苗頭的雙鏡頭智慧手錶，至今還未推出，甚至傳出 Meta 為了降低成本，推遲讓夏季實習生轉為正職。

即使已經減緩招募，Meta 截至 6 月 30 日共仍聘用 83553 人，一年來成長 32%。