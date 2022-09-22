谷歌創辦人旗下飛車新創公司Kittyhawk即將倒閉

谷歌 (GOOGL-US) 周三 (21 日) 宣布，聯合創辦人 Larry Page 旗下的飛行車初創公司 Kittyhawk 即將倒閉。

Kittyhawk 成立於 2010 年，當時名為 Zee.Aero。Page 招募曾在谷歌從事自動駕駛汽車和其他實驗項目的 Sebastian Thrun 來製造電動垂直起降飛機。

該公司周三在商業社交平台 LinkedIn 上寫道：「我們仍在研究接下來的細節。」

Kittyhawk 曾在 2017 年發布一段飛行車影片，Thrun 當時設想未來大眾可以透過類似 Lyft (LYFT-US) 或 Uber (UBER-US) 那樣的 app 招徠一架飛行車。

Kittyhawk 在 2018 年展示「Flyer」飛行車模型，可乘載單人並飛行 20 英哩。Thrun 當年初受訪時預期，該模型 5 年內可飛上天空，且翌年該公司宣布與波音 (BA-US) 建立策略夥伴關係。

然而，2020 年 Kittyhawk 宣布計劃關閉其 Flyer 計畫，並將聚焦名為 Heaviside 的電動飛機上。

Heaviside (YouTube 截圖)

該公司發言人表示，今日的聲明不會影響 Wisk 與波音的合作。

總部位於加州的 Wisk 公司由波音公司和 Kitty Hawk 共同擁有，聚焦研發無人駕駛的電動垂直起降飛行器。

「Kitty Hawk 停止營運的決定並未改變波音對 Wisk 的承諾。 我們很自豪能成為 Wisk Aero 的創始成員。Kitty Hawk 的聲明不會以任何方式影響 Wisk 的運營或其他活動。」