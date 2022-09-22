谷歌創辦人旗下飛車新創公司Kittyhawk即將倒閉

谷歌 (GOOGL-US) 周三 (21 日) 宣布，聯合創辦人 Larry Page 旗下的飛行車初創公司 Kittyhawk 即將倒閉。
Kittyhawk 成立於 2010 年，當時名為 Zee.Aero。Page 招募曾在谷歌從事自動駕駛汽車和其他實驗項目的 Sebastian Thrun 來製造電動垂直起降飛機。
該公司周三在商業社交平台 LinkedIn 上寫道：「我們仍在研究接下來的細節。」
Kittyhawk 曾在 2017 年發布一段飛行車影片，Thrun 當時設想未來大眾可以透過類似 Lyft (LYFT-US) 或 Uber (UBER-US) 那樣的 app 招徠一架飛行車。
Kittyhawk 在 2018 年展示「Flyer」飛行車模型，可乘載單人並飛行 20 英哩。Thrun 當年初受訪時預期，該模型 5 年內可飛上天空，且翌年該公司宣布與波音 (BA-US) 建立策略夥伴關係。
然而，2020 年 Kittyhawk 宣布計劃關閉其 Flyer 計畫，並將聚焦名為 Heaviside 的電動飛機上。
該公司發言人表示，今日的聲明不會影響 Wisk 與波音的合作。
總部位於加州的 Wisk 公司由波音公司和 Kitty Hawk 共同擁有，聚焦研發無人駕駛的電動垂直起降飛行器。
「Kitty Hawk 停止營運的決定並未改變波音對 Wisk 的承諾。 我們很自豪能成為 Wisk Aero 的創始成員。Kitty Hawk 的聲明不會以任何方式影響 Wisk 的運營或其他活動。」