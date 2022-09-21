〈房產〉全台前10大熱門預售案 台中梧棲「遠雄幸福成」奪冠

房仲業者依預售屋實價登錄，統計全台今年前 7 月十大熱門交易建案，由台中市梧棲區「遠雄幸福成」拔得頭籌，交易量 437 件，其次為基隆中山區的「新橫濱 - 星野區」，以入榜縣市來看，十大熱銷建案中有 9 案座落於六都，台中市有 3 案入榜。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察前十大熱銷預售屋建案，多半位於重劃區，且個案規模較大，或是周邊有利多題材吸引買氣。

統計顯示，今年前 7 月全台預售屋交易量第一的新建案是台中市梧棲區「遠雄幸福成」，住宅均價每坪 22.5 萬元。「遠雄幸福成」為遠雄建設 (5522-TW) 於台中港特區的第 9 期造鎮案，總開發面積達 6700 坪，總戶數為 2500 戶，規劃為地上 28 樓建築，完工後更將成為區域摩天地標。

交易第二名是位於基隆市中山區的「新橫濱 - 星野區」，為興富發 (2542-TW) 集團下的潤隆建設所推出的造鎮大案「新橫濱」第一期。建案基地面積達 4.3 萬坪，主力兩房產品，成交均價落在每坪 29.6 萬元。

以縣市別來看的話，新北市入列 4 案最多，新北市有土城「大同莊園 III」、淡水「台北灣銀河」、板橋「新美齊画世代」、林口「九揚華都」；再來是台中入榜 3 案，為梧棲區的「遠雄幸福成」、西屯「潤隆 VVS1」和北屯「惠宇碧柳」，新北、台中買氣表現仍相當亮眼。

觀察前十大熱銷新建案，可以發現出現許多房市黑馬，入榜的建案多半位於蛋白區，如台中梧棲區、基隆中山區挺進冠亞軍，以及龜山、淡水、林口等。