〈房產〉全台房地合一稅連3個月衰退 實施以來首見

依官方最新公布個人房地合一稅收統計，今年 8 月個人房地合一稅收為 31.4 億元，年增幅 135%，已連續三個月走跌，是房地合一稅上路以來首見，反應當前市場交易熱度已降溫，不過整體房地合一稅收減少的幅度並不大。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算 30 日內，與簽約當下約有 1-3 個月的落差，以過去幾個月市場交易量都已經開始量縮來看，房地合一稅如預期緩步縮減，不過出乎意料之外是還能維持單月 30 億元以上，可見 2016 年以後買進交易的不動產，房價都有顯著增值，即使交易量縮，但申報的房地合一稅收仍高。

統計顯示，今年 8 月個人房地合一稅收為 31.4 億元，年增達 135%，主要是去年 7 月房地合一 2.0 新制上路，許多交易趕在新制上路前完成，導致 8 月基期較低，不過今年稅收高峰落在 5 月的 35.6 億元，8 月的個人房地合一稅收已經連續三月衰退，緩步減少為 31.4 億元，顯示房市有退燒跡象。

比較 8 月六都個人房地合一稅收，稅收最高的仍是台中市的 5.6 億元，月減 11%；其次是新北市 5 億元，月增 3%；高雄市 8 月房地合一稅收 5 億元，月增 13%；台南市為 2.5 億元，月減 5%。

曾敬德表示，今年 5 月開始陸續受疫情、股災、升息等外在因素干擾，房市交易量已逐漸下滑，加上預售換約也被納入房地合一稅收內，在政策上路前，還是會有些預售換約轉手，繳納房地合一稅收。