〈房產〉央行若升息將推升利率創6年高 房仲：近4成買方降購屋預算

市場普遍預期，央行本周有可能再度升息，一旦升息半碼後，累計今年就將升息兩碼，總計 0.5%，房貸利率將挑戰 2016 年以來新高。信義房屋 (9940-TW) 進行網路調查顯示，面對央行連續性升息，41% 受訪者認為沒影響，有需要就購屋，但有 39% 認為有影響，會降低購屋預算，16% 認為影響顯著，會暫緩購屋打算。

信義房屋指出，面對央行連續升息，已對過半潛在購屋人造成影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，美國經歷暴力升息後，房市已經開始反轉修正，顯示大幅升息對房市有顯著影響，而國內央行雖然升息幅度較為保守，但國人已經習慣長期的低利，再加上現在房價越來越高，貸款金額動輒超過千萬元，因此面對這波升息循環，不管是心理上或荷包負擔都會相對有感。

根據央行新承做房貸利率推估，在今年 2 月升息前的五大銀行新承做房貸利率為 1.367%，倘若本季再升息半碼，累計今年就會升息滿兩碼（0.5%），未來新承做房貸利率就會達 1.86% 以上，上一次利率超過 1.85% 是在 2016 年的 1 月。

信義房屋針對網路使用者進行問卷調查，針對央行連續升息（長期利率恐達 2%），是否降低購屋意願，有 41% 的受訪者認為不影響，有需要就購屋，39% 有影響，降低購屋預算，16% 指出影響顯著，暫緩購屋打算，另外有 4% 認為不清楚。從調查結果顯示，約 4 成的受訪者幾乎不受升息影響，但也有 55% 受到影響，可能降低預算或暫緩購屋打算，顯見連續性的升息對於當前購屋人有一定影響。

曾敬德指出，即使國內進入升息循環，但長期利率總是起起伏伏，或許過幾年又出現甚麼危機，利率可能又不是現在的水準，建議購屋人避免過度財務槓桿，同時預先試算利率若達 2% 左右，是否會對生活品質造成影響，同時避免長期依賴使用寬限期，即使升息影響也會相對有限。

信義房屋此一調查是從 9 月 15 到 20 日，針對信義房屋官網的網路使用者進行調查，並回收 986 份樣本資料。